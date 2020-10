Vigilan posible ciclón en el Caribe

Una fuerte onda tropical cubrirá el sureste mexicano

Lluvias causadas por la combinación del frente frío número 4 estacionario y área de mal tiempo que ya se acercó con potencial de desarrollo ciclónico se tendrán hoy viernes en la península de Yucatán, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Se espera mucha precipitación todo el fin de semana y al inicio de la otra, advirtió.

A partir de hoy se espera que este sistema de mal tiempo proveniente del Caribe, en la tarde o noche ya pueda empezar a desarrollarse y tal vez pudiera formarse alguna depresión tropical o cuando mucho una tormenta tropical teniendo un desarrollo muy lento prácticamente.

Este sistema tiene tres días para desarrollar, pero ya a partir de hoy ya puede empezar, subrayó de este sistema y su amenaza para la península de Yucatán.

Y en caso de no desarrollar sería una baja presión intensa y estaría provocando mucha precipitación en la zona, a partir hoy, mañana, domingo, lunes y martes inclusive, añadió el meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady.

Hay mucha incertidumbre de la dirección que va a seguir exactamente una vez que se forme este ciclón tropical porque viene otro frente frío que le va impedir su dirección hacia el norte o noroeste y va a permanecer cerca de la península de Yucatán prácticamente encerrado por este frente que va a llegar la otra semana.

Y esto va a provocar lluvias de fuertes a intensas en toda la península de Yucatán prácticamente desde hoy debido a la interacción de esta área de mal tiempo con el frente frío, mientras trata de desarrollarse.

Se desconoce si entrará a la Península o tratará de dirigirse al Canal de Yucatán e ir por la costa norte de la Península y luego volver de nuevo por la costa de Campeche, y esto va a tardar, entre sábado, domingo, lunes, inclusive martes. Por aquí estará no se alejará de nosotros, subrayó experto sobre la zona del mal tiempo que será errática dentro o cerca de la Península.— Claudia Sierra

El área que marca el Centro Nacional de Huracanes para el posible desarrollo ya no es un circulo concéntrico que ocupaba todo el occidente sino ahora marca un área más amplia, en forma cóncava que ocupa una buena parte de la Península y toda la costa y lo que es la costa este del Caribe, el mar Caribe, la costa norte de la Península, El Golfo de México y la costa oeste de la Península.

En cualquier parte de estas zonas se podrá formar una depresión o tormenta tropical.

Aclaró que para que pueda desarrollar el centro de baja presión deberá estar en aguas oceánicas.

Si ingresa a tierra como a lo mejor sucediera el sábado por la noche o el domingo lógicamente no desarrollaría y se quedaría como una baja presión muy intensa moviéndose erráticamente en la zona cóncava marcada en un polígono por el Centro Nacional de Huracanes produciendo mucha precipitación.

En caso que desarrolle, al entrar a tierra se va a debilitar y quedaría como una baja presión intensa.

El meteorólogo Juan Vázquez explicó que los modelos concuerdan en lo siguiente: desarrollo lento del sistema, precipitaciones y marejadas en la costa del este, norte y oeste de la Península.

Va a traer viento del norte noreste que provocará un oleaje un poco elevado en la costa, explicó el meteorólogo Juan Vázquez.

Recalcó que este mal tiempo es muy amplio y va cubrir el Caribe y a la Península de Yucatán y eso es la razón por lo que las lluvias estarán prácticamente extendidas por toda la zona y en la Península.

Si se llegará a formar este ciclón va a tener marejada apenas se forme, de modo que pidió a la población de la costa que este pendiente de la capitanía de puerto.

Las lluvias de ayer (jueves) fueron provocadas por el frente frío estacionario número 4, explicó

El meteorólogo Juan Vázquez hizo un llamado a la población para tener preparado sus planes de contingencia para aplicar en cualquier momento; estar al pendiente del desarrollo que está teniendo esta área de mal tiempo y de los avisos o alertas que pueda emitir el sistema de protección civil de su localidad.

Exhortó a buscar un albergue o lugar alternativo, para pasar el ciclón si su casa se inundó o se pasó el agua con la tormenta Cristóbal y que no pudo reparar ya que se espera mucha precipitación todo el fin de semana y al inicio de la otra semana.

Informó que hay una onda tropical que está entrando al Mar Caribe y por el momento no desarrollará por estar en una zona con ambiente no favorable y no será que hasta que llegue al centro y occidente que tendrá mayor posibilidad de desarrollo y sería eso a principios de la otra semana.

Claudia Sierra Medina

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Miami, Florida, ha nombrado como “área de Investigación 91 L” a la vigorosa y amplia onda tropical ubicada en el centro y oeste del mar Caribe.

Los modelos de predicción siguen con gran incertidumbre la posible formación de un ciclón tropical en los próximos cinco días, en un polígono marcado con rojo que prácticamente cubre y bordea a la Península de Yucatán.

Mucho tiene que ver la llegada de otro frente frío del Golfo de México, el cual condicionará la trayectoria que probablemente seguirá el potencial ciclón tropical para el fin de semana y principios de la otra.

Eso sí, su desarrollo estará condicionado a que permanezca sobre aguas oceánicas, ya que si toca tierra y se interna en la Península no podrá desarrollarse y se convertirá en una fuerte baja presión.

O bien, si logra desarrollarse se degradará mientras transita por alguna zona de la Península de Yucatán.

Los modelos de predicción concuerdan en que se desarrollará lentamente y se convertirá en depresión tropical o quizás alcance la categoría de tormenta tropical, pero no pasará de ahí.

Independientemente del desarrollo que logre, se anticipan lluvias de fuertes a intensas en la zona del norte de Honduras, Belice y toda la Península de Yucatán, incluyendo la costa este del Caribe, así como la costa norte y oeste del Golfo de México, además del oeste de Cuba.

Los expertos recomiendan estar atentos al desarrollo de este sistema que podría definirse a partir de hoy o mañana sábado.

Un ciclón tropical puede causar daños al alcanzar la categoría de depresión o tormenta tropical, sobre todo cuando se trata de inundaciones causadas por las lluvias o marejadas, y afectaciones por un desplazamiento lento y que tome mucho tiempo.

Se recomienda tener listo un plan de contingencia ante la posible llegada del sistema a la Península y mantenerse informado de los boletines de Protección Civil local.—