Vigilancia costera

La SSP adquiere lanchas rápidas con diseño local

Cuatro lanchas rápidas que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) compró para reforzar la vigilancia de la costa estatal son de diseño yucateco, pero se fabricaron en Estados Unidos.

De acuerdo con información que proporcionó el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, estas cuatro lanchas policíacas son únicas en México, cuentan con toda la tecnología de localización diurna y nocturna.

Los cuatro motores fuera de borda Yamaha de 300 caballos de fuerza le dan una potencia de 1,200, convirtiéndolas en embarcaciones más rápidas que las patrullas costeras de la Secretaría de Marina, que tienen tres motores de la misma capacidad.

“No hay este tipo de embarcaciones, no las he visto en ninguna corporación policíaca de todo México”, destacó Saidén Ojeda durante la presentación de las patrullas costeras al gobernador Mauricio Vila Dosal y los medios de comunicación en la explanada del edificio de la SSP, a un lado del Periférico Poniente.

Se le preguntó por medio del vocero del gobierno dónde las fabricaron y respondió: “El proveedor que lo diseñó es local, pero las fabrican en Estados Unidos”.

Las dos primeras lanchas rápidas las mostró Saidén Ojeda al gobernador y explicó con detalle todo el equipamiento, capacidad y tecnología que poseen. Las otras dos patrullas costeras de la SSP están en fabricación en Estados Unidos y cuando concluya el proceso las traerán a Yucatán.

Cada lancha costó $17.855,137 y la inversión global en las cuatro fue de $71.420,550. Los recursos son parte del programa de reforzamiento de seguridad “Yucatán Seguro”, que cuenta con un techo financiero de $2,620 millones, producto de un préstamo que aprobó el Congreso del Estado el 15 de julio de 2019.

De acuerdo con las explicaciones del titular de la SSP, cada lancha tiene cámara térmica nocturna avanzada, radar, equipo de GPS, radio marino, radio de comunicación enlazada a la central Umipol y las bases de la SSP en el Estado.

Son especiales para patrullaje en la costa, búsqueda de personas extraviadas en el mar, así como rescate y remolque de embarcaciones a la deriva. Además, tienen otros equipamientos que las hace únicas en su tipo para tareas policíacas.

La lancha mide 39.2 pies de eslora general (11.9 metros), 10 pies de manga general (3.1 metros) y 25 grados de punta de copa. Tiene un calado de 26 pulgadas, capacidad máxima de 24 ocupantes, posee un tanque de combustible para 1,500 litros de gasolina, su dirección es hidráulica y dispone de un kit de seguridad en altamar.

Mediante una sonda desde la lancha se puede ver la profundidad del mar.

Además, tiene sirena con luces de emergencia como las patrullas terrestres y un parlante para hacer los alertamientos y advertencias.

La cabina de la lancha está dotada con cuatro asientos especiales con resortes, esto permite que los controladores continúen la navegación aun con el mar agitado. Tiene una planta de luz propia, aire acondicionado y un camarote para dos personas.

Pueden navegar a una velocidad de 60 a 65 millas (100 kilómetros por hora) más que las lanchas convencionales, y recorren 400 millas náuticas con un tanque de combustible lleno. Así, las nuevas patrullas costeras pueden ir tranquilamente por toda la costa.

Cada nave tiene una torre para remolcar embarcaciones y su diseño exclusivo para la SSP hace que sea más rápida y ágil. Estarán a cargo de 32 agentes armados de la SSP especialmente entrenados para tareas en altamar.

Estas cuatro lanchas policíacas se suman a las seis lanchas normales que tiene la SSP para su trabajo de vigilancia por los 300 kilómetros de la costa local.

Hoy mismo estrenarán las lanchas en el mar yucateco como parte de los ajustes para desarrollar toda la potencia de sus motores fuera de borda.

Su diseño permite que no se hundan ni vuelquen por la crecida de olas. Si entra agua en la lancha, enseguida se expulsa con un sistema de desagüe especial.

“Las lanchas policíacas siempre navegan al 75% de su potencia, pero si hay necesidad de usar toda la potencia se puede hacer”, explicó Saidén Ojeda. “En el país no hay lanchas iguales a estas, no he visto ninguna en las policías mexicanas, solo la Secretaría de Marina tiene lanchas rápidas de tres motores, estas de la SSP son especiales para este tipo de uso policíaco”.— Joaquín Chan C.

El comandante también informó al gobernador que tienen bases de atracadero en los puertos de Dzilam, Celestún y Progreso. En El Cuyo y San Felipe no pueden atracar porque el agua es muy baja en esa zona.

Lanchas SSP

El radar de las nuevas lanchas policíacas tiene tecnología para labores de rescate.

Características

El radar tiene un alcance de 70 millas y detecta aproximaciones de embarcaciones desde las 16 millas, la tecnología de GPS lleva al lugar preciso y su cámara flip es cambiante a cámara infrarroja. Es capaz de lograr acercamientos y la cámara térmica nocturna tiene un alcance de 500 metros, lo que permite una mejor seguridad en la navegación y en la localización de algún objetivo en alta mar.