Vigilancia de los apoyos

¡Ya Basta! llama a ponerle diques a la corrupción

En estos tiempos de contingencia sanitaria es importante que la sociedad no quite los ojos de los programas de apoyo del gobierno, no solo porque los recursos vienen de los propios ciudadanos sino porque hay que poner diques a los actos de corrupción, manifiesta el colectivo ciudadano “¡Ya Basta! No a la corrupción. Cero tolerancia a la impunidad”.

“La vigilancia ciudadana siempre es importante, y en este caso hay que tomar en cuenta que con la declaración del estado de emergencia se flexibilizan los requisitos para las compras y los contratos, que se pueden hacer de manera directa independientemente de los montos”, hace notar Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor de la iniciativa ciudadana.

“Hay un refrán que dice que con el arca abierta hasta el justo peca. ¡Imagínate los que no son justos!”, agrega.

Marysol Canto Ortiz y Nicolás Andrés Dájer, también integrantes del equipo promotor de “¡Ya Basta!”, coinciden en que es necesario dar seguimiento a los apoyos anunciados en medio de esta emergencia sanitaria.

“Un hecho de corrupción en un contexto normal es abominable, pero si se comete en medio de una crisis simplemente no tiene nombre”, dice Nicolás Andrés.

Marysol Canto señala que los apoyos comprometidos en esta etapa representan una danza de muchos millones de pesos y por eso es necesario vigilar el uso del dinero, que proviene de los impuestos que paga la ciudadanía.

Los representantes de “¡Ya Basta!” dan a conocer que este colectivo envió ayer al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY) una carta en la que le informan que aceptan su invitación de sumarse a un frente común para vigilar y dar seguimiento al uso de los recursos públicos extraordinarios que se ejercerán durante la contingencia.

El objetivo del frente común —hace unos días dimos a conocer la convocatoria del Comité de Participación Ciudadana del SEAY— es prevenir posibles actos de corrupción derivados de la adquisición, contratación o asignación de bienes, servicios y apoyos de los gobiernos del Estado y de los municipios.

“¡Ya Basta!” también le solicita al Comité, que preside Mónica Febles Álvarez-Icaza, que le comparta la metodología y los criterios establecidos para ese ejercicio, a fin de apegarse a ellos.

Dinero “fresco”

Durante una entrevista, la profesora Estrada Mora recuerda que el Congreso del Estado le autorizó al Ejecutivo una ampliación presupuestal de $1,500 millones, de los cuales $500 millones serían para el sector salud y $1,000 serían utilizados para asuntos económicos y otras necesidades.

“Además, el gobierno federal anunció que destinará $25,000 millones a los estados”, agrega. “¿Cuánto le tocó a Yucatán? ¿En qué se está utilizando ese dinero? Por eso hay que estar vigilantes de su uso”.

La exdiputada precisa que, en lo particular y con su propia metodología, “¡Ya Basta!” da seguimiento al manejo de recursos desde el momento en que se inició la etapa de contingencia en Yucatán, a partir de la solicitud de endeudamiento, y decidió sumarse a la convocatoria del Comité de Participación Ciudadana del SEAY para ir en el mismo sentido.

“Ya empezaron el reparto de despensas y el Seguro de Desempleo y estamos viendo una serie de situaciones extrañas”, continúa. “Aparece de pronto una lista de nombres de personas que presuntamente no llenan los requisitos (del Seguro de Desempleo)”.

“Se anunció que un comité ciudadano revisaría y calificaría a quienes llenaran los requisitos. Entonces, ¿qué hizo ese comité? ¿Qué pasó? ¿Por qué aparecieron todos esos nombres? ¿No se hizo bien el filtro? Hay muchas cosas más que, por supuesto, así como el virus también se van a exponenciar”.

También se refiere a otro programa del cual es importante conocer el manejo de los recursos extraordinarios: el de apoyo a las Pymes (pequeñas y medianas empresas).

Impunidad y gandallas

La presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy) también dice lo siguiente:

—En “¡Ya Basta!” le decimos no a la impunidad. En la lista de Seguro de Desempleo vimos nombres de quienes solicitaron apoyo sin necesitarlo. Son gandallas y sí, que se les dé de baja, pero ¿allí queda todo? ¿Y el manto de la impunidad? La impunidad sigue siendo la mayor protección que tiene la corrupción.

—Estamos por llegar al pico más amplio de contagio en esta contingencia sanitaria y ya se están sintiendo los efectos de la contingencia económica, que se va convirtiendo en crisis. Ahora más que nunca hay que estar vigilantes del manejo de los recursos públicos.

El recuerdo de “Cobijar”

—Cuando empecé a ver todo lo que la ciudadanía señalaba sobre el Seguro de Desempleo, de las personas que no llenaban los requisitos, yo dije: “¡Ay, caramba, hay que revisar esta lista!” ¿Sabes qué me vino a la mente? El caso del programa Cobijar en 2008, porque el problema allí no fueron solamente los nombres de personas ya fallecidas sino que en la supuesta lista de beneficiarios había personas que no entraban en los parámetros del programa de entrega de cobertores.

—Sería insultante que se repita la historia de Cobijar con los nuevos programas, porque en 2008 no teníamos la contingencia sanitaria de ahora.

—Es cierto, nos estamos quedando en casa y hay que seguir las recomendaciones para cuidar nuestra salud física, pero con toda la información que podemos recibir por medios digitales, con todo lo que nos informan los medios de comunicación, podemos estar pendientes y tomar nota de las señales que apunten a un rompimiento del Estado de Derecho, a la violación de los derechos fundamentales del ciudadano.

Lo que sigue

En próxima edición abundaremos en las declaraciones de Marysol Canto y Nicolás Andrés.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Ojos ciudadanos Datos

El colectivo “¡Ya Basta!” señala la importancia de la vigilancia ciudadana en esta crisis.

Recursos extraordinarios

“Se están manejando recursos extraordinarios por la contingencia y, lamentablemente, es fácil que en una situación así se cometan actos de corrupción. Por eso es importante dar seguimiento a los programas de apoyo”, subraya Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor de “¡Ya Basta!”

Discrecionalidad

La entrevistada recalca que precisamente por la declaración del estado de emergencia se flexibilizan muchos procedimientos legalmente establecidos. Así, dice, los órganos gubernamentales tienen mayor flexibilidad para manejar los recursos como ellos consideren, lo mismo para la licitación de compras que para contratar servicios. Todo lo pueden hacer de manera directa.

¿Cuál es su metodología?

También indica que “¡Ya Basta!” solicitó al Comité de Participación Ciudadana del SEAY la metodología que ha diseñado para la vigilancia, a fin de ir en el mismo sentido.