Vigilancia en los mercados

Plan de la Profeco por los precios en Días de Muertos

Ante la baja afluencia que este año se espera a los cementerios, Sisely del Rosario Burgos Cano, directora de la Profeco en Yucatán, comentó que esperan menos demandas de flores, por eso el personal de dependencia acudirá a los mercados para vigilar la venta de los productos que son particulares del pib y los dulces también, que forman parte de las ofrenda a los muertos.

“Vamos a centrarnos en lo que son mercados, supermercados y la Central de Abasto, estaremos pegando los preciadores y exhortando a los comerciantes a que pongan a la vista sus precios”, advirtió.

La directora precisó que no se trata de operativos de verificación, porque éstos no existen ya por oficio, ahora todos son programas anuales, durante el año no se ha suspendido ninguno, y ahora tocará al tema de los Fieles Difuntos.

“Somos alrededor de 10 personas que vamos a estar en esto, no podemos meternos mucho, porque tampoco podemos descuidar la operación de la oficina, y como ustedes saben tenemos población vulnerable, estamos trabajando prácticamente con la mitad del personal y eso nos limita también bastante, pero estaremos presentes”, afirmó.

Además, señaló la directora que estarán también los medios digitales, los teléfonos, las plataformas, si hay alguna denuncia ahí estarán, y si no, lo estará la brigada que estará recorriendo la ciudad colocando preciadores y exhortando a que los precios estén a la vista, desde ayer hasta el lunes 2 de noviembre.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Relevo

Aunque Sisely Burgos Cano encabezó ayer la rueda de prensa como representante de la Procuraduría Federal del Consumidor, por la tarde en redes sociales, Joaquín Díaz Mena, delegado del gobierno federal en Yucatán, presentó a Jorge Alberto Angulo Bermejo como nuevo titular de la Profeco.

Interés

De acuerdo con el mensaje, Sisely Burgos solicitó separarse del cargo cumpliendo los plazos señalados por el presidente de la República para quienes estén interesados en participar en el proceso electoral 2021.