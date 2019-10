Mauricio Vila, “cómplice de las malas decisiones” del gobierno federal

La dirigencia estatal del PRI acusó al gobernador Mauricio Vila de ser “cómplice de las malas decisiones que se toman desde el gobierno de la República” y que ya han tenido consecuencias tangibles en Yucatán: todos los ayuntamientos están recibiendo menos recursos para obras básicas de mantenimiento, incluyendo Mérida y también en el campo, uno de los sectores más vulnerables.

A pesar de esos señalamientos, Francisco Torres Rivas, presidente estatal del PRI, dijo que buscará el diálogo con el gobernador para hallar la manera de sacar adelante al Estado “y enfrentar entre todos los tiempos difíciles que se avecinan por los recortes presupuestarios”.

Torres Rivas ofreció una conferencia de prensa en la Casa del Pueblo,sede oficial del PRI, acompañado de la mayoría de los integrantes del comité estatal y algunos de sus alcaldes del interior del Estado, encabezados por Sansón Israel Palma Santos, presidente municipal de Yaxcabá y titular de la Federación Nacional de Municipios de México en Yucatán, para hablar de los problemas presupuestales en los municipios.

“El éxito de Yucatán en los últimos años se ha basado en el diálogo entre todos, por eso en el PRI de Yucatán proponemos una mesa de diálogo entre el gobierno del Estado y todos los municipios de Yucatán, con el objetivo de fortalecer las finanzas de los ayuntamientos, mejorar la oferta de servicios públicos, reducir el gasto innecesario y aumentar la inversión productiva bajo un esquema de coordinación y responsabilidad”, puntualizó Torres Rivas.

Consecuencias tangibles

El dirigente priista señaló que “las malas decisiones que se toman desde el gobierno de la República ya han tenido consecuencias tangibles en Yucatán. Lamentablemente, el gobierno de Mauricio Vila parece haber aceptado esta situación, a pesar del perjuicio evidente para nuestro Estado”.

“Los ejemplos son claros: acabamos de transitar por una clara emergencia nacional de dengue. En Yucatán ha habido cientos de casos y la cifra aún sigue en aumento, y lejos de resolver esta situación para 2020 se prevé que la disponibilidad de recursos sea aún más limitada”, añadió.

Torres Rivas destacó que todos los ayuntamientos están recibiendo menos recursos para obras básicas de mantenimiento, incluyendo Mérida, así como en el campo, uno de los sectores más necesitados y vulnerables, no solo de Yucatán sino de todo el país, simplemente no cuentan con ningún tipo de apoyo, en aras de una supuesta austeridad… “y lo peor, parece que no pasa nada”.

Sansón Palma Santos, alcalde de Yaxcabá y presidente de la Fenamm en Yucatán, manifestó que por los recortes los ayuntamientos a veces solo tienen para pagar la nómina.- (Foto oficial)

El dirigente tricolor destacó que la obra pública está parada “sencillamente no hay inversión en obra ni en los ayuntamientos, ni en los gobiernos estatales, y las dos grandes obras que se siguen prometiendo desde hace más de un año no solo parecen ajenas a la realidad y necesidades de nuestro país, sino que contravienen los verdaderos intereses de los mexicanos… y parece que no pasa nada”.

“El panorama presupuestal para los municipios en 2020 es sumamente preocupante. Lejos de vivir una transformación, los ayuntamientos y los habitantes de cada municipio experimentarán retrocesos”, advirtió.

Viajes, selfis y relaciones públicas

Al referirse a la situación de Yucatán el priista precisó que, de manera particular, en agosto le disminuyeron la mayor cantidad de recursos del año en curso, con -29.3%.

“Mientras el gobernador Mauricio Vila viaja, se toma selfis y hace relaciones públicas, suponemos que en beneficio propio o de sus negocios y empresas, porque tampoco es claro para nadie un beneficio tangible para nuestro Estado, a Yucatán le entregan menos dinero para arreglar sus calles, remodelar nuestras escuelas u ofrecer desayunos escolares para nuestros niños. Y parece que no pasa nada”, expresó.

“Y por si fuera poco, los escasos recursos que se llegan a destinar para obra pública se despilfarran en obras innecesarias; como la repavimentación del malecón de Progreso, obra francamente innecesaria, pues no hace falta más que caminar por las calles de este municipio para darse cuenta que se encuentran inundadas, llenas de baches, maleza y basura”, afirmó el exsecretario de Obras Públicas en la administración de Ivonne Ortega Pacheco.