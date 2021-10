Fortalecen los vínculos

Vila, en reunión con el embajador Kenneth Salazar

Sigamos construyendo juntos las soluciones que requerimos, mantengamos el entusiasmo y continuemos buscando alternativas, para que México y la zona sureste sigan creciendo y desarrollándose, afirmó el gobernador Mauricio Vila Dosal, durante el encuentro de gobernadores de entidades del sureste y la Embajada de Estados Unidos de América en nuestro país.

En dicha reunión, celebrada en Villahermosa, Tabasco, participaron el embajador de Estados Unidos, Kenneth Lee Salazar, y los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, y de Economía (SE), Tatiana Clouthier Carrillo; ahí, Vila Dosal llamó a seguir fortaleciendo la comunicación con los territorios de la región y la relación bilateral con esa nación vecina, especialmente si con ello se abona a la construcción de un mejor sureste, se indica en un comunicado.

Nos llena de orgullo ver la relevancia que tiene esta región para el gobierno de Estados Unidos y, con ello, la apuesta que tenemos por un desarrollo sostenible. A mi compañera y compañeros gobernadores, les agradezco su participación e interés en establecer una agenda conjunta para el desarrollo de nuestra región; no cabe duda que, cuando dejamos a un lado la política y nos enfocamos en lo importante, podemos hacer grandes cosas, aseveró.

Participantes

Ante los gobernadores de Campeche, Layda Sansores San Román; Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y Chiapas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, así como el secretario de Gobierno de Quintana Roo, Jorge Arturo Contreras Castillo, presentó un panorama general de Yucatán, con los principales proyectos, estrategias y acciones, sobre migración, economía, inversiones, medio ambiente y turismo, que se efectúa para impulsar el desarrollo del estado y de toda la zona.

Acompañado del gobernador anfitrión, Carlos Manuel Merino Campos, Vila Dosal destacó que Yucatán es un estado con diversas ventajas competitivas, como su riqueza natural y ubicación geográfica, para una buena conectividad marítima, aérea, terrestre y ferroviaria, que se está impulsando junto con la Federación.

También, apuntó que Estados Unidos es el mayor socio comercial para importación y exportación de la entidad, ya que esta relación representa el 76% de sus operaciones totales, apegadas al nuevo tratado comercial entre ese país, éste y Canadá, además que ahí se encuentran trabajando más de 200,000 yucatecos, principalmente en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Portland y Oregon.

En su mensaje, afirmó que se ha buscado aprovechar esas oportunidades, para generar las condiciones ideales que permitan detonar el crecimiento económico; resultado de ello, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Yucatán el estado con mayor confianza ciudadana en las autoridades.

Según el mismo estudio, registró la menor percepción de corrupción hacia una administración estatal; además, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo reconoció en materia de transparencia y rendición de cuentas, al obtener el primer lugar en el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG), con el máximo puntaje disponible.

Respecto del cuidado del medio ambiente, Vila Dosal señaló que, en su Gobierno, se ha buscado que el crecimiento de Yucatán tenga un balance con el entorno y no comprometa los recursos futuros, por lo que se ha promovido el uso de energías renovables y una política integral de movilidad; como muestra de ello, este martes, se envió al Congreso local una iniciativa de Ley de Cambio Climático, que se trabajó en coordinación con la Embajada Británica, mediante el

financiamiento UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT), y la asociación civil Política y Legislación Ambiental (Polea).

En el rubro de seguridad, indicó que, acorde con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, la entidad tiene la mayor percepción de seguridad, tanto para hombres como mujeres, lo cual se complementa con que, por quinto año consecutivo, es la más pacífica de México, según el Instituto para la Economía y la Paz, lo que la ha posicionado como referente para la atracción de inversiones.

Resultado de lo anterior, el Gobernador señaló que la American Chamber reconoció a Yucatán como el estado con más confianza para invertir en México, según el último sondeo empresarial, mientras que la consultora británica Deloitte evaluó como el territorio con las mejores condiciones para hacer negocios, y IMCO nombró a Mérida como la mejor ciudad para invertir.

“Esta visión nos ha permitido seguir sumando inversiones, que generan más y mejores empleos para las yucatecas y yucatecos, de grandes empresas norteamericanas, como lo son el Centro de Distribución de Amazon, el punto de venta de Tesla, el Centro de Distribución de Walmart, la planta de Augusta Sportswear y la planta de fabricación de Invincible Boats”, añadió.

Asimismo, destacó que, en materia de turismo, Yucatán se está recuperando, por lo que sigue ocupando el primer lugar nacional en 2021, con el mayor número de visitantes en las zonas arqueológicas, siendo Chichén Itzá la más visitada del país, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); también, se ha ido reactivado 9 rutas aéreas nacionales y 3 internacionales, y se ha retomado la dinámica en la industria de cruceros.

Fruto de ese avance, en solamente 14 meses, se ha recuperado 28,000 empleos formales, luego de que se perdió 25,000 a causa de la pandemia del Coronavirus. “Esto es casi 3 veces más rápido de lo que pasó con la pandemia de la influenza que, a Yucatán, nos tomó casi 8 años recuperar los empleos que se perdieron a causa de esa contingencia”, expuso el Gobernador.

“Estos resultados no serían posibles si, desde hace tres años, no hubiéramos empezado a trabajar fuerte con el Gobierno federal. Aún tenemos trabajo por hacer en la región sureste y existen importantes retos; sin embargo, estoy convencido de que no es lo mismo enfrentar un problema solo, que de la mano de actores y sectores de la población que tienen el mismo objetivo”, afirmó.

De un vistazo

Oportunidades

Propuesta

