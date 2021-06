Vila: No se vayan con la finta por estar vacunados

Ante la cercanía de la elección, el gobernador Mauricio Vila Dosal pidió a los yucatecos que sigan por el buen camino de la recuperación económica, que cierren filas en torno al trabajo unido, que no se dejen dividir ni se vayan con la finta de lo que pasa en otras entidades.

“En Yucatán lo que queremos es calidad de vida, lo que queremos es seguridad, lo que queremos es seguir trabajando unidos como uno solo y lo que queremos, sobre todo, es seguir teniendo nuestro tejido social fuerte”, manifestó Vila Dosal ante un grupo de inversionistas impulsores del desarrollo económico e inmobiliario del Estado que asistieron a la presentación del proyecto Aqua Avenue, de lo que informamos en otra nota.

El mandatario estatal aclaró que han surgido preguntas sobre si es cierto que pasando las elecciones volverán a cerrar todo.

“En esta pandemia hemos actuado con mucha responsabilidad porque lo que está en juego son vidas. Nosotros no tomamos las decisiones referentes a la pandemia porque hay elecciones o no haya elecciones, por algún evento; lo tomamos basados en los indicadores de salud y las tomamos de la mano con nuestro consejo consultivo que está integrado por los mejores especialistas y epidemiólogos de Yucatán”, explicó.

“¿Qué es lo que pasó? En abril tuvimos un nivel mínimo de hospitalizados; llegamos a tener 220 hospitalizados en junio pasado. Eso nos permitió que, siendo los ingresos hospitalarios, no el número de contagiados, el principal indicador que tenemos en la pandemia, quitar restricciones de manera paulatina y escalonada”.

“Hoy tenemos 150 personas en los hospitales, es un dato muy bueno, porque tenemos mejores números que cuando teníamos restricciones, pero eso no quiere decir que la pandemia ha terminado. En los últimos cinco días tuvimos un incremento importante en el número de personas contagiadas”.

“Hasta hoy no se refleja en el número de ingresos hospitalarios porque recuerden que el 80% de los que ingresan a un hospital son adultos mayores de 60 años, los cuales ya tienen una dosis de la vacuna, que les brinda un 70% de protección”, explicó. “Continúa la vacunación y tengan la tranquilidad de que haremos lo que tengamos que hacer para que, en este orden, podamos cuidar la salud y reactivar la economía”.

“Ese es el orden, porque sin salud, no se puede trabajar, y que no depende ni de las elecciones ni de qué evento hay, ni si habrá Tianguis Turístico, porque en mi gobierno no jugamos con la vida de las personas”.

Igual pidió a los yucatecos que no se vayan con la finta por el hecho de estar vacunados porque no quiere decir que no contraigan el coronavirus. “La vacunación disminuye las posibilidades de que la persona termine en el hospital, pero sí se puede contagiar”.

“Les voy a decir algo de este aumento de contagios, ¿saben quiénes son los que más están contagiando? Son los chavos de 20 a 29 años y ¿por qué? Porque como los papás y los abuelos ya se vacunaron, están dejando que sus hijos hagan lo que quieran porque creen que ya no se van a contagiar”, señaló.

“En una pandemia como ésta, pensar que ya se acabó y que podemos regresar al 100% a nuestra vida normal es un error”, apuntó Vila. “Hasta que no tengamos al 100% de la población vacunada, esta pandemia no se acabará, y queremos continuar la reactivación de la economía con desarrollos tan impresionantes como Aqua Avenue. Para eso, necesitamos tener buenas condiciones para que el tema de salud no se complique”.— Joaquín Chan Caamal

De un vistazo

Exhortación

Otro tema que abordó el gobernador Mauricio Vila Dosal ante los empresarios fue el de las elecciones: “Como todos ustedes saben, el domingo hay elecciones; es importantísimo salir a votar, salgan a votar por quien ustedes quieran; serán elecciones seguras, bien cuidadas, con protocolos de salud, donde todos vamos a tener la oportunidad de emitir nuestro voto y ya será la democracia la que decida quién estará gobernando en los próximos años”.