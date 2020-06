Vila: Urge ayuda por afectaciones en comunidades

Hasta este momento el recuento de los daños en Yucatán por la tormenta “Cristóbal” ascienden a 4 mil millones de pesos, con unas 8,300 viviendas que registran pérdidas totales o parciales, alrededor de 95,000 hectáreas de siembras perdidas en el campo, unos 520 millones de pesos en carreteras afectadas tanto federales como estatales, más las pérdidas del patrimonio de las familias, manifestó ayer el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Ante estas pérdidas y daños, sobre todo de las familias yucatecas, el gobernador llamó a la solidaridad:

“A todos los yucatecos que quieran y puedan ser solidarios, pedimos que nos hagan llegar sus donativos a los centros de acopio del DIF estatal, también los que puedan hacerlo en efectivo lo pueden hacer en la página Yucatán Solidario, que es una página donde hay diversas asociaciones civiles que se están coordinando con el gobierno estatal. Así que es momento de ayudar, es momento de ser solidarios”.

En improvisada conferencia de prensa que ofreció en el estacionamiento de la unidad deportiva Kukulcán, luego de dar el banderazo de inicio del Plan Emergente de fumigación, de lo que informamos en nota aparte, el jefe del Ejecutivo estatal añadió que desde el lunes pasado está solicitando una cita con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para plantearle cuál es la situación del Estado tras el paso de “Cristóbal”.

“El sábado probablemente, o domingo, me estaré reuniendo con gobernadores de la Goan (Asociación de Gobernadores de Acción Nacional) que están en disposición de apoyar. Ayer llegó el primer apoyo del gobierno de Nayarit, con más de 8,000 litros de agua, y bueno, vamos a seguir haciendo todas las gestiones que estén a nuestro alcance”, expresó.

Vila Dosal añadió que las pérdidas por la tormenta se van a acumulando día con día mientras va bajando el agua, sobre todo los daños que no se pueden valuar aún: los del patrimonio de las familias en sus casas.

Múltiples pérdidas

“Hablamos de la pérdida total de aparatos electrodomésticos, en muchos casos de los animales de traspatio, cerdos, gallinas y otros animales que la gente tiene para su autoconsumo”.

El jefe del Ejecutivo estatal agregó que se habla también de la pérdida de muebles que se mojaron y echaron a perder, muchísima ropa y otros bienes perdidos, por lo que llamó a la solidaridad para apoyar a esas familias que afrontaron serias pérdidas.

“Algo que ha pasado con el tema de la ayuda a nivel nacional es que, como no fue un huracán, no tiene la atención mediática que tienen otros fenómenos, y lo que quiero decirles es que lo que hemos visto son cosas que no pasaron ni con (los huracanes) “Gilberto” o “Isidoro”, fueron dos fenómenos meteorológicos, dos depresiones tropicales las que nos tocaron; primero “Amanda” que nos tocó, se disipó... luego se forma “Cristóbal”, regresa “Cristóbal” y nos pega”, explicó.

El gobernador recordó que esos dos fenómenos ocasionaron cuatro o cinco días de intensas lluvias. “En solamente cuatro días nos llovió el 40% de lo que nos llueve en todo el año y esa es la razón por la cual se dieron las afectaciones. Así que ojalá que todos los yucatecos que puedan y que quieran puedan donar, y nos puedan apoyar para que nuestra gente la pase menos mal y para pueda salir adelante más rápido”.

Sobre la solicitud que ha hecho para obtener recursos del Fonden, comentó que son tres días los que se requieren para que le den respuestas. La presentó el pasado lunes y al día siguiente firmó un documento para solicitar al Fondo de Desastres apoyo para 75 municipios que deben poder incluirse.

“Vamos a esperar la respuesta, pero algo que me tiene bastante preocupado es que el tema agrícola, el del campo, no entra en el Fonden, y gran parte de las afectaciones que tenemos están en el tema del campo: más de 95,000 hectáreas afectadas, el 85% de los cultivos son pérdida total, muchos de ellos de autoconsumo, el último ingreso para las familias, eso es un tema importante y estamos viendo cómo seguir optimizando recursos en el gobierno estatal, pero es complicado”, aseveró.

En la improvisada conferencia Vila Dosal también se refirió a la pandemia, recordó que esta enfermedad tiene ciclos de 14 días, no se puede ver con el día a día. “Ayer hubo 45 casos (de contagio), pero anteayer hubo 21; entonces, si tú agarras el día de 21 dices: ‘oye, las cosas están mejorando’, y la verdad es que hemos mejorado muchísimo”, consideró.

“Ya no es momento de fijarnos en el número de casos, porque este número va a depender del número de pruebas, cada vez estamos haciendo más pruebas: en mayo hicimos más pruebas que en abril, y en junio, vamos a hacer más que en mayo; hoy, de lo que hay que fijarnos es de los indicadores marcados, que son los mismos que maneja el gobierno federal, como la ocupación hospitalaria, la tasa de contagio, entre otros”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Coronavirus Estatus

El gobernador Mauricio Vila habló también de cómo va el Estado en el tema del Covid-19.

Recomendaciones

Comentó que ya no se debe prestar tanta atención al número de casos. “Si solamente nos fijamos en el número de casos positivos, entonces tendríamos que estar haciendo las mismas pruebas para estar comparando con lo anterior”.

Cortar cadenas de contagio

El chiste, dijo, es hacer más pruebas para localizar el virus y cortar cadenas de contagio, eso es lo hemos estado haciendo bien aquí en Yucatán. Los indicadores han bajado de las últimas semanas, yo espero que esta semana también podamos estar en semáforo naranja, pero eso depende de la responsabilidad de la gente”, afirmó.