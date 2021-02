Violencia en Yucatán: en cuatro días ya se investigan tres casos de asesinato

Seguridad

A un lado de una brecha, en medio de un monte y entre basura, ayer por la mañana fue hallado el cuerpo sin vida de Jesús G. A., cuyos familiares lo reportaron como desaparecido desde el sábado por la tarde.

El cuerpo tenía huellas de violencia y sangre en la cara y la ropa, de modo que la Policía investiga la muerte como un homicidio, el tercero en cuatro días.

De este último caso se sabe que Jesús G. A. salió el sábado por la tarde de su casa, cerca de la avenida 86, en el fraccionamiento San Luis Sur Dzununcán, y se dirigió en una motocicleta negra y roja al domicilio de su cuñado, en la colonia San Antonio Xluch III, pero sus familiares no volvieron a saber nada de él.

Sobre el cuñado, supieron de él el sábado por la noche, cuando le preguntaron por Jesús G. A. “Dijo que sí fue a su casa, pero que no tardó y se quitó. Ahorita ya no sabemos nada de él y no contesta el teléfono, nadie sabe dónde está”, declaró un familiar del fallecido.

Ayer el cuerpo de Jesús fue descubierto a un lado de una brecha que comunica la carretera Xmatkuil-Dzununcán con Molas, un camino de tierra angosto en el que no cabe más que un auto.— Gabriel Chan Uicab

Al parecer el trabajador de un rancho cercano se percató del cadáver muy en la mañana, pero por miedo no dijo nada y no fue sino hasta casi las 10 de la mañana que lo contó a una vecina y ésta, luego de verificar que ahí se encontraba el cuerpo, llamó a la Policía.