Violentos, solo el 10% de pacientes con esquizofrenia

En las últimas semanas varios crímenes sacudieron a la sociedad yucateca, más aun cuando las víctimas eran familiares del agresor o el homicida.

La palabra esquizofrenia, trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal, salió a relucir en varios casos y se volvió probable causa y origen de dichos crímenes.

Diario de Yucatán platicó con especialistas en trastornos mentales para comprender y conocer más de esta enfermedad que puede causar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento, que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Hoy presentamos la primera parte.

El doctor Andrés Isaías Toledo Escalante, psiquiatra especialista en las etapas infantil y adolescente, explica que todos tenemos los conceptos de lo bueno y lo malo, pero el paciente con esquizofrenia distorsiona la realidad. Para él, dijo, esta realidad es distinta, es como si tuviera un filtro diferente de cómo escucha y ve, siente, y eso puede determinar sus acciones.

Signos

El médico precisó que es una enfermedad crónica con signos positivos y negativos, pues los pacientes no siempre tienen estas alteraciones de la percepción y, por ende, de la conducta.

Los síntomas negativos, explicó, surgen cuando el paciente está más apagado y hay más deterioro de sus capacidades funcionales. Es diferente cuando escucha o siente cosas que no están sucediendo y actúa.

El psiquiatra detalló que hay una fase en que el paciente se aísla, no quiere hablar, no puede expresar sus emociones, el pensamiento del paciente se congela, se detiene, su lenguaje es extraño, también su mímica.

Y explicó que en los síntomas negativos parece extraño, la persona empieza a aislarse, deja de hacer las cosas que antes le gustaban mucho, parecido a cuando alguien se deprime, pero diferente. Aquí hay afectación de rasgos sociales, pasa algo que el paciente empieza a sentir, ya sea real o imaginario.

“Inicialmente puede tener signos positivos cuando comienza a escuchar cosas que no están, piensa que la gente les está haciendo alguna jugarreta, él así lo percibe, comienza a tener ideas y puede reaccionar con violencia. Esto es algo inherente al ser humano, es una manera de defenderse ante el peligro”, dijo el médico.

También precisó que el paciente con esquizofrenia puede actuar de manera violenta dependiendo de sus síntomas, de lo que él llegó a interpretar, entonces sufre una idea brillante, es decir, que no puede ser reducida a la lógica.

“Es como si yo a usted le dijera que no se llama Luis, sino Armando y aquí tengo su acta de nacimiento, pero para usted es real que se llama Luis, pero llega un doctor a decirle que eso no es real. ¿Cuál sería su reacción?”, pregunta. “Tal vez usted le diga que no está bien, que su nombre es Luis, pero sí todos comienzan a llamarle Armando se molesta, llega a su casa y su mujer le llama Armando y usted se molesta más”

Toledo Escalante indicó que el paciente esquizofrénico solo está involucrado en el 10 por ciento de delitos violentos, pero si consume drogas aumenta la realidad distorsionada que ya ve y crece el riesgo de que aumente la violencia, también el estigma social.

“Es posible que ahora, con estos casos que han ocurrido, puedan ser estigmatizados y hasta violentados: “Aléjate del esquizofrénico”.

El médico indicó que es más fácil que sean violentos cuando no hay buen tratamiento, no tienen buen diagnóstico o está descontrolado el paciente porque no tomó bien su medicamento o fue suspendido.

“Si están bien controlados es raro que sean violentos, incluso los suicidios representan igual solo el 10 por ciento”, dijo.

¿Es frecuente la esquizofrenia en Yucatán?

El porcentaje en México es de uno por ciento de la población, no tengo de Yucatán estadística actual, pero es semejante, es igual a la media nacional.

“En Guadalajara hicieron un estudio y se dijo que el origen es multifactorial, no se sabe a ciencia cierta qué lo causa, hay quienes mencionan traumas en la infancia y que se topan con un trauma similar, entonces viene lo que llaman división de la mente, esquizo eso significa, división de la mente; es decir, vivir una realidad diferente al de la mayoría”, dijo.

Abundó de que hay teorías que mencionan que es factor genético; es decir, que hay antecedentes en la familia.

“Un estudio indicaba que los europeos tenía ese gen que podría producir la esquizofrenia y ellos estaban seguros que eran los que sufrían más esquizofrenia, pero al estudiar a la población hispanoamericana se descubrió que la mayoría lo tiene en un 30-50 por ciento, pero el estudio no fue determinante ni coincidente estadísticamente para tener más esquizofrenia, no fue coincidente estadísticamente”, dijo.

Como enfermedad multifactorial, añadió el especialista, se tienen ciertas edades donde es más predispuesta la persona; los seis años es uno de los cortes edad.

En los hombres un poco antes, en las mujeres se protege un poco más el cerebro y no pasa eso, dijo.— Luis Iván Alpuche Escalante

Entre los síntomas previos destacan el que la persona se aísle, que no quiera tener amigos, que no encaja con el resto de las personas, pero es muy bajo el porcentaje.

¿El paciente esquizofrénico debe ser hospitalizado?

“Al ser una enfermedad crónica necesita un control, no se le va a quitar, la persona debe ser tratada, pero antes diagnosticada. Si está diagnosticado y recibe un tratamiento adecuado no es necesario hospitalizar al paciente, los que se complican es porque no tienen acceso al médico que conozca este tipo de casos y que sepa tratarlo bien”.

“Muchas veces nos llegan con síntomas positivos: alucinaciones, ideas que los están lastimando, cosas que supuestamente controlan su cuerpo y su mente, se le diagnostica, se le da el tratamiento y puede llevar su vida igual que el resto de las personas”, dijo.

