Viral: Brian Laundrie, presunto feminicida de Gabby Petito, 'visto' en Mérida

Brian Laundrie, el prometido de la influencer Gabby Petito -hallada sin vida-, continúa desaparecido desde que el FBI lo nombró “persona de interés” tras confirmarse que el caso se maneja como un homicidio. En redes sociales, diversos internautas lo sitúan en México y posiblemente en Mérida.

La imagen de un hombre comiendo, presuntamente en un conocido restaurante en Mérida, ha circulado en las últimas horas en redes sociales, donde los internautas hacen comparaciones del sujeto, con las que fotografías que Brian compartió en sus propias redes.

Mientras el viernes pasado una mujer en TikTok aseguró haber dado un “aventón” a Laundrie en la carretera, al que asegura haber reconocido después de ver su foto en la misma red social, la policía continúa con la búsqueda de quien fuera el prometido de Gabby, luego de que éste regresara solo a casa y sin informar sobre el paradero de la joven.

Norma Jean Jalovec, residente de Florida, dijo que se dio cuenta de que había recogido al Laundrie y lo había dejado en el área de campamento dispersa de Spread Creek (Wyoming, Estados Unidos) después de ver un video de TikTok, de acuerdo con información de Independent en Español.

Ese mismo día, los padres de Brian cancelaron una rueda de presa prevista durante la noche, pero trascendió que comentaron a sus amigos cercanos estar preocupados de que su hijo Brian pudiera haberse lastimado a sí mismo, tras ser declarado “persona de interés”. Actualmente, el FBI emitió una orden de arresto contra el joven.

On September 22, 2021, the U.S. District Court of Wyoming issued a federal arrest warrant for Brian Christopher Laundrie pursuant to a Federal Grand Jury indictment related to Mr. Laundrie’s activities following the death of Gabrielle Petito. pic.twitter.com/SSrBVbAeBs