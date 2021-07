Viral: Pelea en el centro de Mérida por presunta infidelidad (vídeo)

MÉRIDA.- En redes sociales se viralizaron las imágenes de una pelea en el centro histórico de Mérida, en la calle 60 entre 61, a un costado del Palacio de Gobierno, en la que tuvo que intervenir la policía municipal.

El usuario Raymundo Ulices Flota Góngora compartió una grabación, que suma hasta el momento más de 40 mil reproducciones en 14 horas, con una descripción sobre el amor propio:

“No soy de publicar este tipo de cosas pero hay que ser conscientes. Ya basta hay que tener amor propio no hagas lo que no quieras que te hagan. No es bueno lastimar a la persona que uno ama. No se vale”, escribió.

Y es que el vídeo muestra a dos mujeres peleando por un hombre, identificado como Freddy.

“¿Es en serio Freddy? ¿Es en serio que la defiendes a ella? Yo que te he dado todo”, confrontó una joven al sujeto que estaba con otra mujer en calles del centro de la Ciudad. Después de decir eso, se lanzó contra la otra joven, mientras que el hombre trataba de protegerla de la agresión.

A jalones de cabello y a mordidas, la mujer, identificada como Denisse, seguía con la pelea ante la mirada de varios testigos y vendedores ambulantes que estaban en el lugar al momento del incidente.

Como el ataque estaba subiendo de tono, intervino un agente de la Policía Municipal, quien advirtió a los tres involucrados que los llevaría detenidos por alterar el orden público. Al final, el joven logró escapar con su pareja y las imágenes se viralizaron en Facebook y Twitter, pues el altercado ocurrió en uno de los puntos más concurridos de Mérida.