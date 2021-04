Viral: repartidor yucateco regala comida a niños de escasos recursos

“Tú mismo debes ser el cambio que quieres ver en el mundo”, con esa frase de Mahatma Ghandi, la empresa Burger King reconoció a Jonathan Maldonado, un joven empleado de la sucursal Altabrisa, que sorprendió con un noble acto.

Nadie puede negar que la pandemia de Covid-19 ha causado una crisis sanitaria y económica, en medio de la cual pequeños actos han logrado impactar a internautas y público en general, como sucedió con un comensal de la cadena de hamburguesas, quien compartió en redes sociales el altruista acto de Maldonado.

De acuerdo con una publicación, que se hizo viral en redes sociales, el repartidor de comida rápida notó que unos niños, al parecer de escasos recursos, estaban afuera de su lugar de trabajo y no dudó en brindarles una hamburguesa y un helado, a cada uno, para mitigar el hambre y el calor.

“Les quiero compartir algo que me dejó con la boca abierta, estaba comiendo en uno de mis lugares favoritos Burger King y me tocó ver a un empleado salir y darle una bolsa con comida y dos helados a dos niños humildes , cabe decir que es pagado por el empleado ”, compartió el comensal en sus redes sociales.

“No me quedé con las ganas y pedí que me dijeran quien era el empleado ya que pensé que era el gerente y para mi sorpresa es un repartidor, no me pude quedar con las ganas y lo felicité es tan bonito ver actos así…”.