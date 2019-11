Virus amenazantes

Llamado a estar alertas ante más padecimientos

Si bien la influenza y el dengue han acaparado la atención en las últimas semanas, por su repunte, los yucatecos deben estar alertas frente a otras enfermedades ocasionadas por virus que tienen en esta región las condiciones propicias para su desarrollo, manifestó el doctor Russel Amir Rodríguez Sánchez, presidente de Sinergia con Sentido, A.C.

Entre los virus que no se deben perder de vista señaló el de la Encefalitis Equina del Este y del Oeste —que también se transmite a los humanos y en casos extremos puede ser mortal— y el de la fiebre amarilla.

En cuanto al virus mayaro, del que hay versiones no confirmadas de la aparición de los primeros casos en México, dijo que el mosco que lo transmite es del género Haemagogus, que habita principalmente en zonas selváticas y boscosas y no es común en las zonas urbanas habitadas. Por lo tanto, enfatizó, no representa mucho peligro para esta zona, donde predomina el mosco Aedes aegypti.

El especialista ofreció ayer la plática “Arbovirosis e influenza: problema de salud pública” a socios de la agrupación que preside. Hizo amplio repaso por los virus más conocidos en esta región, como el dengue y sus diferentes serotipos y la influenza, y se refirió a la amenaza que representa la Encefalitis Equina del Este y del Oeste (dos variedades diferentes, que se suman a la Encefalitis del Virus del Oeste del Nilo y la Encefalitis Equina Venezolana, que al menos por ahora no constituyen un riesgo para Yucatán y México en general).

Incluso, dijo que en los últimos años en Yucatán se han detectado casos sospechosos de la Encefalitis del Este y el Oeste, en caballos con todas las características de la enfermedad. En entrevista posterior aclaró que no son casos comprobados, pero sí se presentaron los síntomas: “Son casos aisladísimos, tres o cuatro de los que tengo memoria”.

El infectólogo añadió que se puede transmitir la encefalitis al ser humano. El reservorio del virus son las aves migratorias, no las de costa, que pueden venir infectadas desde Estados Unidos hasta esta región.

También enfatizó que los vectores del virus de la encefalitis son los moscos Aedes taeniorhynchus —conocido también como “mosco negro”— y Cúlex Melanura —“primo” del que se conoce en Yucatán—, que se contagian al picar a aves infectadas y puede transmitir el virus a caballos, humanos y otros mamíferos.

El doctor Rodríguez Sánchez subrayó la importancia de la prevención y de apoyar las estrategias de combate a los moscos. En el caso de la influenza también hizo hincapié en la conveniencia de aplicarse la vacuna.

Sobre el dengue, se refirió a los distintos serotipos, a la inmunidad que se genera en el organismo contra alguno de ellos al ser contagiado por el virus y al tratamiento que se debe seguir, lo mismo que en otras enfermedades.

También abordó los síntomas que se derivan de los padecimientos.— ÁNGEL NOH ESTRADA

