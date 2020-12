Visita a su hermano y lo halla sin vida debajo de la hamaca

Una enfermedad crónica le arrancó la vida a Mateo Sánchez, quien fue encontrado por su hermana debajo de la hamaca.

El hombre vivía solo en el domicilio ubicado en la calle 79a, entre 98 y 100 de la colonia Nueva Sambulá. Su hermana lo visitaba casi todos los días, consciente de su condición.

En esta ocasión llamó a la puerta de la casa de su hermano, pero no obtuvo respuesta, al temer lo peor entró al domicilio y encontró a su hermano debajo de la hamaca, donde creyó que se había quedado dormido.

Aspectos de las labores del levantamiento del cuerpo de Mateo Sánchez, hallado sin vida en su domicilio en Nueva Sambulá. Foto de Megamedia

No obstante, al ver que no se movía llamó al número de emergencia, cuyos elementos solo pudieron corroborar que el hombre ya no contaba con signos vitales. Su muerte se registró como de causas naturales y una funeraria particular se hizo cargo del cuerpo.