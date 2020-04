Vital respetar medidas

Cómo prevenir el coronavirus, tema de un nuevo foro

Los doctores Alejandro Enrique Guerrero Flores y Manuel Antonio Baeza Bacab, ambos con amplia trayectoria en el campo de la medicina, participaron en la primera edición del Foro Megamedia a Distancia donde el tema central fue la pandemia del coronavirus Covid-19 que afecta la salud, la economía y la convivencia humana en el mundo.

En una interacción virtual con la periodista Regina Montañez Raz, colaboradora del periódico digital yucatan.com.mx, los médicos especialistas advirtieron que en esta fase de emergencia sanitaria decretada por las autoridades de salud, tanto estatal como federal, es vital que la población respete las restricciones recomendadas para cortar un posible contagio masivo que sobresaturaría el sistema estatal de salud.

Antes de lanzar sus preguntas a sus invitados, la periodista de Grupo Megamedia destacó que el Covid-19 se escuchaba muy lejano hasta hace unos meses y parecía que sólo afectaba a la República Popular de China y algunos países de Europa, pero lo cierto es que ya llegó a México y en apenas un mes la Secretaría de Salud federal registró más de 1,000 personas contagiadas con el virus. Y en Yucatán, los casos de coronavirus van en aumento al grado que el gobierno local declaró el estado de emergencia sanitaria y suspendió las actividades no esenciales hasta el 30 de abril próximo.

La entrevistadora leyó brevemente la preparación académica de sus invitados y anunció el estreno de este nuevo formato de información Foro Megamedia a Distancia con el tema del nuevo coronavirus.

El doctor Alejandro Enrique Guerrero Flores es especialista en infectología por la UNAM, tiene un diplomado en epidemiología química por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y cuenta con la certificación en Comunicación, Prevención y Educación en VIH-sida por la Universidad de California Santander.

El doctor Manuel Antonio Baeza Bacab cursó la especialidad en inmunología química y alergia, la de pediatría médica en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” y la UNAM, y es integrante numerario de la Academia Nacional de Medicina de México.

¿Qué debemos hacer para que el virus no llegue a nuestras casas?, fue la pregunta con la que se inició este foro virtual y que respondió cada especialista de acuerdo con sus conocimientos y experiencia.

Doctor Baeza: “Es de vital importancia esta pregunta por el momento epidemiológico que estamos viviendo. Es una preocupación muy importante que las personas no se infecten con este nuevo virus, pero también es muy importante que quienes se infecten o tengan contacto con el virus, no lo lleven a sus casas. De tal modo, esta es una forma de prevenir la infección de los que ya están enfermos. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir lo que piden las autoridades: permanecer en casa, no salir si no son actividades esenciales y si son actividades esenciales y creemos que estamos en riesgo de haber estado en contacto con el virus, entonces debemos cumplir todas las medidas de higiene que nos están pidiendo las autoridades como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, y usar gel alcoholado. En casa se debe de usar agua y jabón porque usar gel alcoholado dentro del domicilio, éste se puede impregnar en los antebrazos y las manos y podría ocasionar un accidente si está en contacto con una estufa o fuego y se podría quemar la persona”.

Doctor Guerrero: “Es fundamentalmente no salir de casa. Si salgo porque tengo que cumplir alguna actividad esencial, debo tener cuidado a dónde voy. Se debe llevar gel para usarlo frecuentemente como sea necesario. Cuando regrese a la casa debo lavarme bien las manos, si hubiese la posibilidad de una contaminación en una superficie, se puede aplicar gel alcoholado, pero es recomendable que dentro de las casas se laven la mano con agua y jabón. Tenemos que pensar que no todas las personas tienen disponibilidad de gel al salir y entrar de una casa, si es un trabajador, en algún momento dado puede incurrir en alguna falla y transmitir el virus. En este caso que planteamos, si alguien que ya se contagió entró al hogar, se deben tomar medidas de aislamiento.

Hay algunas disposiciones para personas que se sospeche que se infectaron. Lo primero es el aislamiento dentro de la casa y de acuerdo con la situación que le permita hacerlo. Si hubiera un cuarto anexo a las habitaciones, allí se debe de esperar que las autoridades sean notificadas, que lo valoren y apliquen la prueba y seguir las indicaciones.

Las disposiciones se harán para la familia que tuvo contacto con el paciente sospechoso y si la prueba confirma la enfermedad, una vez que sea notificado el contagio las autoridades sanitarias tendrían que decidir si permanece en casa sin problema, o se traslada a una unidad hospitalaria para su observación y tratamiento”.

Doctor Baeza: “Como señala el doctor Guerrero, las personas que son sospechosas de tener la infección Covid 19 y las personas confirmadas, hay que poner especial atención en las que han sido confirmadas. Estoy seguro que no en todas las casas se puede tener a un paciente en aislamiento porque hay casas de diferentes tamaños y capacidades. La persona con la infección debe de permanecer aislada y debe de ser atendida por una persona de la familia. Se debe designar quién es la persona que atenderá al enfermo y seguir todas las recomendaciones de prevención. Hay que recordar que no todos los enfermos muestran síntomas del coronavirus. Podemos decir que el 30% son asintomáticos, es decir, no tienen ninguna molestia, pero tienen la enfermedad y contagian. Por otro lado, un 55% va a tener síntomas leves y éstos son los que van a permanecer en casa y son a los que hay que darle atención con las medidas de prevención necesarias y suficientes. Tenemos menos problemas con los pacientes que van a presentar síntomas graves y críticos porque seguramente serán atendidos en los hospitales designados para el coronavirus”.

Los dos especialistas dieron sus opiniones sobre otras preguntas enfocadas al Covid-19, de los cuales informaremos en otra nota informativa en la edición impresa de Diario de Yucatán. El vídeo de esta interacción de la periodista de Grupo Megamedia con los dos doctores invitados se puede consultar en la página web yucatan.com.mx.— Joaquín Chan Caamal

