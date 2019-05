Vive una labor de aprendizaje sobre la naturaleza

Dulce y fructífera

Hasta hace unos años, María Elena Ventura Ávalos no sabía nada de las abejas, pero ahora no solo ha aprendido tanto de ellas, sino que gracias a ellas también ya sabe más sobre la vida y la naturaleza.

Hace tres años Elena, bióloga de profesión, decidió adentrarse al mundo de la apicultura. Recién llegada de Tabasco, donde vivió muchos años, Elena tenía claro su objetivo: cultivar abejas apis.

Ya sabía que la miel yucateca es considerada de las mejores del mundo. “La verdad estoy muy orgullosa de estar en este estado donde una de las grandes fortalezas es la apicultura y con una miel buena que al ser obtenida de árboles silvestres es orgánica”.

Con esa idea echó a andar su proyecto, pero como no tenía suficiente espacio comenzó con meliponas en su casa. Luego se enteró de que algunos apicultores rentaban sus terrenos y fue así como consiguió uno en Dzibikak, una comunidad cercana a Umán. Allí, con ayuda de un apicultor tradicional de origen maya comenzó a trabajar con cinco colmenas de apis.

Feliz con su labor, Elena ríe al recordar su decepción tras cosechar solo 36 kilos de miel; es decir, dos cubetas: la miel se pagaba muy barata. “Si vendía a los exportadores ni siquiera iba a recuperar un poco de lo que invertí”.

Decidió entonces guardar una cubeta para su consumo y la otra la repartió en botellas que llevó a sus familiares en la primera oportunidad que tuvo de viajar a su natal Veracruz. “Me quedé sorprendida cuando me dijeron que la miel estaba bien rica y que les mandara más”.

No se quedó de brazos cruzados y empezó a mandar su producto: primero 10, luego 20 y luego 30 botellas. Incluso tuvo pedidos de amigos de Minatitlán, Tabasco y Puebla. A partir de allí comenzó a crear otros productos: miel con polen de melipona y propóleos, miel con cacao, jabones y cremas que comercializa con el nombre de “Dzibikak” como homenaje al lugar donde tiene sus colmenas. “Ahora ya me empieza a ir bien”. Tan sólo el año pasado, Elena produjo 500 kilos.

“No pensé que esto sucediera; de hecho, cuando me dijeron que podía sacar 600 kilos pensé que era una exageración. La verdad no pensé que las abejas trabajaran tanto y hubiera tanta miel en un lugar donde a veces ni siquiera ves flores. Tú no ves las flores, pero te asomas a las colmenas y las ves rebosando de miel”.

Señala que noviembre y diciembre eran buenos meses por la floración del tajonal, pero tiene años que esta planta, aunque florea, no da néctar. “Hace años que no se produce miel de tajonal. En cambio, está la de dzidzilché que es una de las mejores y la de tzalam que debe salir a fin de este mes, que es una de las más ricas”.

Elena comenta que las dificultades que ha tenido han sido más bien por desconocimiento. “Muchos piensan que es sencillo y no es así. La apicultura es un proceso en el que uno tiene que aprender el lenguaje de las abejas y sobre todo a interpretar el entorno ecológico. Cada día lo primero que hago es revisar el pronóstico del tiempo para ver si lloverá, porque de acuerdo con eso es el comportamiento de las abejas”.

Acerca de qué es lo mejor que le ha dado la apicultura, Elena dice que como profesional un gran conocimiento pues, aun siendo bióloga, no conocía todo el entorno ecológico como ahora; y como persona, ha conocido a mucha gente que le ha compartido sus conocimientos sin nada a cambio.

Y compartir conocimiento es lo que ella también quiere hacer en un futuro, sobre todo en el caso de la abeja melipona. “Muchos tienen abejas meliponas y no saben cómo manejarlas porque no pueden pagar un curso y los que saben no quieren enseñar si no les pagan. Yo me pagué un curso y he estado aprendiendo, pero quiero llegar a conocer un poco mejor y enseñar a otros de manera gratuita. No se me hace el estar cobrando tanto como algo tan importante como la abeja melipona, que dicen que está en peligro de extinción”.

Además de cultivar abejas, Elena ha dado asesorías a mujeres de comunidades rurales sobre huertos familiares y acuacultura. También es artista visual y escritora.— Jorge Iván Canul Ek

