“Viven para polinizar”: apiturismo para romper mitos sobre las abejas

“Estás loco..., las abejas son peligrosas”, es una frase con la que el maestro Benigno Ramírez se topó en varias ocasiones cada vez que presentaba su proyecto para fomentar el cuidado de las abejas; pero pese a la poca fe que muchos le tenían, no se dio por vencido y junto con su familia trabajó para fundar un espacio que ayudara a promover la importancia del cuidado de estos insectos.

Más de diez años le llevó al maestro Benigno y su familia fundar Apiturismo Sinanché, un espacio que combina el turismo vivencial con la apicultura, y tiene como objetivo adentrar a las personas al fascinante mundo de las abejas y dar a conocer una de las mayores riquezas del estado de Yucatán: la apicultura.

En 2010, Benigno y su familia comenzaron a participar en exposiciones artesanales, donde ofrecían miel y los productos que con ella preparaban. Pero debido a su profesión y su amor por la enseñanza y las abejas, a Benigno se le ocurrió además de ofrecer sus productos, también acercar a las personas al mundo de estos insectos para que entendieran su importancia.

Preparó una cajita de cristal y en ella depositó un cuadro de panal con abejas. “Así me presentaba en todos los eventos; hice una caja de cristal y llevaba todos los productos. Por mi profesión me gusta explicarle a los turistas de dónde viene la miel, qué otros productos se obtienen, qué es el propóleo, qué es la jalea, el polen, las reinas, el zángano. Me gustaba explicarles”, relata.

La idea de la cajita con abejas generaba mucho interés; sin embargo tenía efectos negativos para las abejas que servían para su exposición, incluso para la colmena entera, ya que ésta se desorganizaba.

“Tu aíslas en una caja de cristal a un animalito que todos los días recorre hasta 5 kilómetros de distancia pecoreando y polinizando, lo estresas. La abejitas no son para que vivan encerradas, son para que estén libres, para que hagan su función principal que es la polinización”, indica.

Benigno relata que al momento de regresar a esas abejas a la colmena, sus compañeras las mataban o ellas mataban a las reinas, lo que generaba que la colmena se distorsionara.

“Era muy bonito presentar y mostrar en los eventos la cajita de la colmena, pero la gente no se daba cuenta de lo que ocurría detrás. Basándonos en este problema comencé a pensar en cómo llevarles las abejas a las personas no estaba funcionando. Entonces, investigando, tratando de encontrar alguna solución a este problema me topo con una idea que está presente en España, Argentina y en Chile; el apiturismo. Desde que vi el nombre me llamó la atención, porque tenía los dos nombres, turismo y apicultura”, añade.

Después de investigar más sobre el concepto de apiturismo, Benigno y su familia comenzaron con los trámites para crear un proyecto similar. Pero el camino no fue fácil, ya que las dependencias de gobierno negaban todo tipo de apoyo para llevar al cabo el concepto. De igual manera fueron surgiendo trámites cada vez más complicados.

Pese a lo difícil que pintaba el camino, la familia comenzó con el proyecto.

“En 2010 comencé a trabajar en una idea para reproducir este turismo de naturaleza y vivencial aquí en México y Yucatán en particular. Creí que iba a ser fácil pero no lo fue”.

Negativa

“Cuando voy y trato de presentarle a las personas que yo creía que podían respaldar esta idea, me llevo la sorpresa de un no. Me dicen: ‘No, estás loco’. Literalmente me lo dijeron así: ‘¿Cómo vas a llevar gente para que vean a las abejas? Te vas a meter en un problema, las van a picar, van a matar a alguien. Estás exponiendo la vida de las personas’”.

Benigno indica que la reacción negativa que en ese momento recibió su proyecto se debe al concepto equivocado que se tiene de las abejas, concepto que precisamente se busca cambiar en Apiturismo Sinanché, ya que en cada recorrido se explica la importancia y la misión de estos insectos.

“Las abejas no viven para picar, las abejas viven para polinizar, y si nosotros respetamos su espacio y respetamos sus condiciones de vida y su habitad, las podemos admirar, conocer y aprender de ellas para que podamos también preservarlas”, señala el profesor.

Intentó obtener apoyo estatal, pero le fue negado. Las dependencias le ofrecían apoyo para la apicultura, pero no para la creación de un centro de apiturismo.

“Me topé con muchas dependencias, en ese tiempo estaba la SEDER y SAGARPA, y a todos les presentaba el proyecto, pero siempre recibía un no por respuesta”.

Apoyo de extranjero

Pasaron los meses, pero el proyecto seguía presente en las metas de Benigno, y es así cuando un día, después de asistir a una conferencia de la Fundación Kellogg, el profesor decide acercarse a uno de los ponentes y hablarle de su proyecto.

“No me voy a olvidar de ese día, porque esa persona se llama Marcelo Bonzón, un consultor internacional de Argentina. En una de sus pláticas de la Fundación Kellogs, al terminar me acerqué y le dije: ‘Marcelo ¿existe este concepto de apiturismo que quiero hacer aquí, en tu país, Argentina? Me dijo: ‘Sí, efectivamente, y es una estupenda idea porque Argentina es un productor de miel importante, se está aprovechando mucho’”.

Marcelo ofreció su respaldo al proyecto y al día siguiente acompañó a Benigno a la Secretaría de Turismo.

“Llegamos, y lo que yo no había conseguido en un año y medio, él lo consiguió en cinco minutos”, relata.

Marcelo presentó el proyecto, después de recibir el visto bueno aclaró que la idea era del maestro yucateco.

“A partir de ese momento la Secretaría de Turismo nos voltea a ver”, recuerda.

El proyecto recibe el visto bueno, pero no puede recibir apoyo económico de la dependencia, debido a que la apicultura no era considerada como una actividad turística.

“Las dependencias traen rubros o secciones en las que sí se puede apoyar, y no existía para turismo y aplicultura, no había una vinculación y de plano me lo dijeron”, relata.

Pero la lucha no quedo ahí, en 2012 el profesor decide acudir a la entonces CDI (Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), y ahí participó como idea de negocio para obtener un crédito y comenzar la construcción del centro.

Después de ello comenzaron con las cuestiones legales. “Es ahí donde se me abre el mundo y siento que estoy parado al borde de un abismo porque yo desconocía todo. Te tenías que constituir legalmente como una figura jurídica, tenías que sacar permisos de capacidad de carga, manifiestos de impacto ambiental, uso de suelo, uso de agua, darte de alta ante el SAT, ante la secretaría de economía, ante el INAH, porque tenemos asentamientos mayas en la zona, un sinfín de trámites que pasaron del 2012 al 2013”.

En 2013 el padre de Benigno, Benigno Ramírez Palma “Don Nino” (q.e.p.d.), dona un terreno para el centro, y a ello le siguieron cuatro años más de trabajo para construir la infraestructura de Apiturismo Sinanché: cabañas temáticas, palapas, senderos, mobiliario y equipo.

“Durante ese largo tiempo aportamos muchos recursos humanos y también económicos”, indica.

En 2017 Apiturismo Sinanché abre sus puertas al turismo. “Nadie venía, las pocas personas que venían eran personas que había conocido o nos habían recomendado y la verdad fueron muy pocas visitas las que tuvimos en 2017”, relata.

En 2018 comenzaron a dar recorridos a escuelas y poco a poco se fueron dando a conocer más. En 2019 el centro se fue consolidando y comenzó a ofrecer recorridos cada semana.

Llegó 2020, año que pintaba ser muy productivo, pero la pandemia llegó y el centro se vio forzado a cerrar. “En 2020 dijimos: ‘Este es nuestro año’. Creo que todo mundo dijo lo mismo. Teníamos una agenda reservada para visitas escolares y se corta esto en marzo, y de marzo hasta diciembre estuvo cerrado apiturismo”, recuerda.

En diciembre del año pasado Apiturismo Sinanché abrió nuevamente sus puertas al turismo local, nacional y extranjero.

Más de 10 años le ha llevado al profesor Benigno y su familia fundar e ir mejorando el primer centro de apiturismo del país, con el cual buscan enseñar la importancia de las abejas y romper mitos, ya que “las abejas viven para polinizar, no para picar”.— Rosa Aracely Quiñones Sánchez

Turismo Abejas

Apiturismo Sinanché está en el municipio con ese nombre, aproximadamente a 60 kilometros de Mérida.

Experiencia

El centro ofrece una experiencia de turismo vivencial, en la que el visitante puede convivir con las abejas y aprender la importancia de estos insectos y los beneficios de la miel.

Redes sociales

En redes sociales se encuetran como Apiturismo Sinanche.

