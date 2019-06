Vocación desde la infancia

Lista para cursar la carrera médica destacada alumna

Aylín Díaz Medrano se dijo lista y emocionada para su primer día en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), donde ingresó gracias a la excelente calificación que obtuvo en la prueba Exani II.

La joven, hasta hoy estudiante de la Prepa 2, fue entrevistada ayer por la mañana en el parque de Santa Lucía después de que se dio a conocer que obtuvo la calificación perfecta en la prueba de ingreso a la universidad.

Ella explicó que se sentía confiada de obtener una buena calificación, pero no pensó que ésta sea perfecta, aunque dijo, es consiente que desde septiembre trabajaba para ello.

La joven vive con su madre, a quien reconoció como el pilar fundamental en su lucha por ser médico, pues ha podido salir adelante gracias a las tantas veces que ella le ha ayudado a levantarse.

Su vocación por la medicina la tiene desde pequeña, cuenta, gracias a su abuelo Apolinar que le regalaba juegos que tenían que ver con anatomía, y ve en la medicina una oportunidad de ayudar a las personas.

“¿Te imaginas tener el conocimiento y aplicarlo en ayudar a la gente?”, dice.

También habló del panorama que le espera al salir de la carrera, pero tiene una frase en la mente que es: “nada cae del cielo”, y explica que para obtener lo que uno desea se tiene que trabajar mucho, sin olvidar las cosas sencillas de la vida, como salir, disfrutar de su familia y amigos.

La joven estuvo acompañada de su abuelo y de su madre, quienes se dijeron orgullosos de ella, pero le pidieron no perder los pies de la tierra y no olvidar de dónde está saliendo y lo mucho que le ha costado salir adelante.— Gabriel Chan Uicab

La joven, para finalizar, envió un mensaje de motivación a sus compañeros que no lograron ingresar a las facultades: “Hay que confiar en ti mismo y no desistir, no es una competencia entre nosotros, es una competencia conmigo, para ser mejor estudiante y mejor organizado”.

