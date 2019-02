Voces de la gente

“Déjese proteger”

Licenciado López Obrador, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de nuestra nación, extreme precauciones, usted se ha metido con importante mafioso del robo y tráfico de combustible en nuestro país.

Su vida corre peligro. La ley le obliga a ser protegido por personal militar especializado, quiera o no. Su nobleza y buena intención para el bien de los mexicanos no va con su cargo. En la historia mundial han existido personajes de buen corazón como usted, y los han asesinado, ya no arriesgue su vida, tiene familia. La gente mala de alma negra que está bajo el mando del mafioso más grande del país Carlos Romero Deschamps lo tiene en la mira. Respete la ley y protéjase con militares. El chaleco antibalas debe portarlo diariamente.—Mario Góngora Flota; m_gongoraf@hotmail.com; Mérida, Yucatán.

“¿Ciudad Blanca?”

Mérida, la “Ciudad Blanca”. Lejos del discurso racista que esa denominación evoca y del que orgullosamente hace eco y memoria, debemos entender que en realidad con un determinante y rotundo sentimiento podemos expresar: Mérida, la “ciudad sucia”.

Es una vergüenza para todos nosotros los habitantes de esta ciudad que los turistas y visitantes sean traumatizados al exponerlos a tal cantidad de basura, grasa y suciedad en las calles, eso sin mencionar el tránsito humano y vehicular.

Esto sin duda ofenderá a muchos que se sienten atacados personalmente por criticar la ciudad en la que nacieron, pero no es una crítica despectiva, es una crítica constructiva.

No es mi afán insultar una ciudad con una belleza arquitectónica extraordinaria ni a las personas de carácter noble y amiguero que la habitan, pero tenemos que tener un poco de sentido común, ¿acaso recibimos a nuestros invitados en un baño sucio y mal oliente cuando visitan nuestra casa?

Es por esto que hago un llamado a los ciudadanos, a los gentiles y al Ayuntamiento de la ciudad, a tener un acuerdo, un acuerdo social que permita mantener el orden y la limpieza de esta ciudad, cada cual en sus respectivas posibilidades.— Alberto Cortés Ochoa; Beto_Ochoa94@outlook.com; Mérida, Yucatán.

“Ser feliz o infeliz”

Las costumbres, vicios o neurosis extremos, modos, estilos y hábitos (buenos o malos) arraigados en la personalidad de cada individuo pueden ser la diferencia de ser feliz o infeliz en la vida diaria de cada persona.

Es muy especulador afirmar cuál es la proporción de la parte emocional que resulta de la combinación de los problemas mentales en cada individuo; sin embargo, en muchas ocasiones no aceptamos ser como somos y estamos ligados a las cosas materiales, como si de eso dependiera ser feliz o no.

A veces también podremos tenerlo todo y no ser felices tampoco.

La felicidad es como el mercurio, si la aprietas se va. Y es que la felicidad es pasajera, pero debemos adoptarla física, mental y emocionalmente hablando, renunciar a las aflicciones, preocupaciones, desesperación, depresión y estrés, que son cuadros mentales que nos llevan a la histeria, no es fácil dominarlos mentalmente, pero no imposible.

La naturaleza nos puede enseñar a superar esos obstáculos y procurar ser mejores personas.

La naturaleza tiene sus propios ritmos de vida y los elementos no están afligidos ni angustiados.

Saber esperar con paciencia la oportunidad del cambio está en cada uno de nosotros para ser mejores personas y procurarnos un mejor estilo de vida, con nuestras propias circunstancias actuales.— Licenciado Jorge Borges Loría; jborgesl@hotmail.com; Mérida, Yucatán.