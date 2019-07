Voces del público

Ambiciosos

Los campesinos tienen tantas necesidades que solo piensan en dinero, venden sus tierras ejidales y luego se quejan de que las regalaron; es lamentable que su actitud no sea como la de los menonitas: viven de su producción agrícola y generan ingresos para vivir, actitud laboral envidiable. No obstante, hay pocos proyectos viables en el Cono Sur, aquí en Yucatán solo avanzan los que invierten en el campo para la siembra, hay terrenos muy buenos, pero no hay capital para echarlos andar. Los gobiernos anteriores han robado como con las famosas inversiones a fondo perdido, que se perdieron de verdad. Lamentable.— Jorge Borges Loría; jborgesl@hotmail.com; Mérida, Yucatán.