Voces del público

“Problema serio”

La historia de las consecuencias y aventuras de los amantes del alcohol nunca se acabará, lamentable costumbre social que causa daños materiales, violencia, etcétera. Cabe preguntarse: ¿dónde está la conciencia de estas personas después de haber ocasionado un homicidio imprudencial? ¿No se pondrán a pensar que han cortado una vida productiva, que ahora estará ausente para el resto de la vida de su familia o hijos que tanto la necesitan? No creo que sean tan insensibles para no ponderarlo y que estén tranquilos, para que no vivan con esa carga en su conciencia. Las leyes deben cambiar radicalmente, no basta quitarles la licencia de conducir (a los que manejen en estado inconveniente); sería bueno un encierro temporal de seis meses a un año cuando menos, después pagar los daños morales y materiales, tal vez así piensen mejor el tomar y manejar un vehículo en estado de ebriedad. El veneno del vicio está a la venta sin medida, ¿quién tiene la culpa: el que lo consume o el que lo fabrica y vende?—Jorge Borges Loría; jborgesl@hotmail.com; Mérida, Yucatán.

