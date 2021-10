Voces público

“Clave para la salud”

Por favor, para aquellos que lean esto, intentaré expresarme lo más claramente posible. Vacunarse contra el Covid-19 no es un lujo ni se hace únicamente para protegerse a uno mismo, está demostrado miles de veces que no solo protege a la persona vacunada, sino a los demás.

Por tanto, aquellos que son creyentes tal vez podrían también pensar en el prójimo. La vacunación contra el Covid es hasta el momento, junto con el uso de mascarillas (en menor medida, pero siempre muy importante) la forma óptima en que esta pandemia, que aunque seguirá con nosotros muchos años posiblemente, deje de producir muertes de gente joven, menos joven, mayor e incluso niños.

Realmente los antivacunas están causando mucho más daño de lo que se imaginan a toda la humanidad, tienen o debían entender que es un mundo cada vez más global e interconectado.

Que gracias a las vacunas contra la polio, o contra la difteria, tenemos un mundo mejor en el presente. Que, en serio, no termino de entender por qué no quieren vacunarse. No vacunarse perjudica a todos, sobre todo a los seres cercanos que sin saberlo corren el peligro de contagiarse por la conducta egoísta e irresponsable de personas que por “creencias” o razones insuficientemente probadas por la ciencia no han querido vacunarse. Es necesario vacunarse por el bien común. ¿Por qué no piensan en esto último? —Patricia Fortuny Loret de Mola; mpfortuny@gmail.com; Mérida, Yucatán.