Voltear al mercado interno

Se sugiere mejor diversificar que comprar dólares

Diversificar, comprar productos nacionales, locales, pensar en ser competitivos recomiendan especialistas en economía ante la pregunta de cuál sería el comportamiento del dólar para el 10 y 11 de junio, cuando supuestamente se apliquen los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Hacer esto es mejor que tomar decisiones desesperadas y coyunturales que además tienden a revertirse en el mediano plazo, explicaron los economistas Amenoffis Acosta Ríos, director del Centro de Competitividad de la Coparmex, y Sergio Rosado Trujeque, director de un despacho de asesoría financiera y patrimonial y expresidente del sindicato patronal.

Amenoffis Acosta, expresidente del IMEF, indicó que, de concretarse la amenaza de los aranceles, se espera que el dólar tenga presiones al alza y se revise la expectativa del tipo de cambio.

Dijo que algunos especialistas ya hicieron esta revisión y esperan que llegue a $20 ó $20.50; los más pesimistas lo sitúan en $21.

El economista indicó que es una amenaza y hay que tomarla de quien viene, pues a Trump se le puede tachar de visceral, hay quien dice que no está informado, pero a final de cuentas es el presidente de Estados Unidos y lo que dice y hace tiene un peso en la economía global.

“Como yucatecos tendríamos que reconocer en qué afecta mis actividades y cómo puedo concentrarme en lo que me toca para ser responsable y competitivo, y no dejarme llevar por estos anuncios que a veces no nos tocan de manera directa, nos hacen perder la concentración y entrar en un estado de incertidumbre que no es productivo y se vuelve nocivo”, consideró.

A la pregunta de si comprar dólares es recomendable o no, dijo que si alguien tiene $5,000 millones y siente que se le van a disminuir sus activos, ese podría ser un llamado para los grandes financieros, “pero para las personas normales como tú y como yo ese tema de compra de dólares te permitirá ganar centavos y luego ¿qué harás con tus dólares?”.

Aconsejó que más que pensar en correr a comprar dólares, hay que pensar en correr a comprar productos mexicanos, a comprar productos yucatecos y pensar en ser competitivos, más que tomar decisiones desesperadas y coyunturales que además tienden a revertirse en el mediano plazo.

Advirtió que lo primero por ver es la intención política con la que se hace el anuncio y ésta tiene que ver con que en unos siete u ocho días el presidente Trump entrará en campaña. Opinó que es evidente que le habla a la base de su electorado ya que estos mensajes pueden llegar a tener repercusiones políticas de llegarse a cristalizar.

En lo que dijo Trump, señaló, hay ciertos procedimientos que se tienen que hacer y hay una línea de defensa de grupos organizados, tanto de México como de Estados Unidos para impedir que esto suceda, por ello es poco factible que se dé en el corto plazo.

“Pero si se da este aumento de aranceles, el golpe a la economía mexicana es relevante, no se puede minimizar el impacto de este tipo de impuestos y para el caso de Yucatán hay que estar pendiente de cuáles empresas exportamos o exportan a Estados Unidos y cómo se moverán sus ventas con estos aranceles”, advirtió Amenoffis Acosta.

El analista explicó que no solo por este anuncio, sino por todo lo que está sucediendo en el mundo y con la segregación de las economías, hay que ser más competitivos para mitigar estos posibles impactos y no quedar callados de ambos lados de la frontera de que hay anuncios políticos que nada tienen que ver con la vida económica de los países.

“A veces los políticos golpean las economías en desarrollo por simples fines partidistas, esto hay que tomarlo en cuenta, porque así como se ve espectacular un anuncio de Donald Trump con el que golpea la economía, volteemos a ver a México y Yucatán para que no hagamos anuncios políticos que golpeen la economía, porque tienen repercusiones en ambos lados de la frontera”, aseguró el economista.

Para el economista Rosado Trujeque, la respuesta del mercado al anuncio de los aranceles repercutió en el tipo de cambio. Aunque ahora bajó de $19.80 a $19.55, es previsible que con estos incrementos en los aranceles uno de los resultados sea un aumento en el tipo de cambio. Dijo que puede tratarse de una estrategia de negociación, como ha mostrado Trump en diferentes escenarios, pero puede ser tema real si se llegase a dar en un momento este inicio de aranceles en algunos sectores.

“El problema será luego cómo sacar estos aranceles y volver a lo de antes, puede ser una amenaza real, sí, y hasta amenaza para el riesgo país y la calificación para México”, opinó.

Sobre si comprar dólares como inversión es buena idea, aseguró que la mejor recomendación para las inversiones patrimoniales es la diversificación, no tener todos los huevos en la misma canasta.— Luis I. Alpuche Escalante

“En cuanto a las monedas, hay que tener en cuenta que existen diferencias en las tasas de interés entre Estados Unidos y México, que están alrededor del 8%. En cambio, cuando invierte en dólares, la tasa a 10 años es de 2.1% y la tasa en pesos está en 8% e incluso un poco más arriba.

Por eso tenemos tanta inversión extranjera, por la tasa de interés, no porque seamos buenas personas, Pero insisto, lo mejor para la inversión siempre será la diversificación.

