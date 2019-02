Voluntarios de la Uady dan pláticas sobre el reciclaje

Al servicio del medio ambiente

Como parte de las intervenciones que integrantes de la comunidad universitaria realizan a favor de la educación ambiental en diferentes localidades y escuelas de Mérida que presentan algún problema o necesidad relacionada con el tema, el Voluntariado Ambiental del Programa Institucional de Voluntariado Universitario de la Uady llevó al cabo el evento “Ya’ax Balam” o “Jaguar Verde”.

Las actividades tuvieron lugar en la Escuela Secundaria Técnica No. 78 (turno vespertino), donde se trabajó con 80 alumnos de los tres grados, a los cuales se les impartió una plática acerca del manejo de residuos.

Algunos de los subtemas tratados fueron: la clasificación de residuos, la correcta disposición final, las 4 R’s del reciclaje, así como la importancia que tiene para la protección del medio ambiente la separación de los residuos.

Al finalizar la plática, los alumnos participaron en un “rally” organizado en conjunto con “Reacción Verde”, un voluntariado de la Facultad de Química de la Universidad dedicado a temas medioambientales.

Durante el “rally” los jóvenes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante la plática, mediante actividades dinámicas y de análisis.

Se ha realizado el evento “Ya’ax Balam” en la Secundaria Técnica No. 54 del fraccionamiento Vergel 2; la Secundaria No. 76 “Los Héroes”; la primaria “Salvador Alvarado” de la comunidad de San Bernardo, comisaría de Kopomá, y la Secundaria No. 2 “Adolfo Cisneros Cámara”, entre otras.

En todas estas comunidades escolares se ha acudido en respuesta a una invitación del personal académico y administrativo, con el fin de impartir los temas de educación ambiental.

El Voluntariado Universitario continúa trabajando intensamente para llegar a más escuelas para así no solo llevar la información necesaria, sino trabajar más a fondo para que, mediante proyectos y actividades, los jóvenes comprendan la importancia del cuidado del medio ambiente.

Próximamente, los integrantes del voluntariado participarán en la Rodada Ambiental por el Día Mundial del Medio Ambiente, donde llevarán al cabo actividades de concienciación y difusión del tema de este año “Sin Contaminación por plástico”, convocado por la Organización de las Naciones Unidas.

Con este tipo de eventos, se promueve la Responsabilidad Social Universitaria con la que se forman los jóvenes de la Uady, se informa en un comunicado.

También se inculca un aprendizaje a otros sectores como lo son alumnos de estas secundarias, quienes adquieren el conocimiento y la concienciación necesaria acerca de estos temas sobre el cuidado del medio ambiente, buscando que apliquen lo aprendido en proyectos futuros que, además, hagan de la Uady una institución más sustentable.

Para más información del Programa Institucional de Voluntariado Universitario, comuníquese al teléfono 930-0130, extensión 74318 ó visite la página de Facebook @voluntariadoUADY.