Votación en 113 poblaciones por Tren Maya

Mañana instalan mesas en parques de esta capital

La metodología de participación en la votación sobre el Tren Maya de mañana domingo es la siguiente, de acuerdo con la Segob: podrán participar todos los mexicanos con credencial del INE.

Además solo votarán una vez en las mesas instaladas; marcarán el dedo pulgar con tinta endeleble al que vote; se capturará la clave del elector en una aplicación móvil a fin de llevar un registro de los participantes; las boletas sólo tendrán respuestas de “si” o “no”; se anulará las boletas si no hay respuesta o si la respuesta no es clara, y habrá una “app” para ver los resultados.

De las 113 poblaciones donde habrá mesas de votación, destaca Mérida con 10 módulos instalados en la Plaza Grande y los parques Eulogio Rosado, San Juan, Los Almendros etapa I de Ciudad Caucel, La Capilla de Francisco de Montejo, del Fraccionamiento del Parque; de la cuarta etapa del fraccionamiento Pensiones, de la Alemán, La arbolada de San Antonio Xluch III y Dolores Otero. Kanasín, Valladolid y Umán también tendrán varias mesas de votación.

Previo a esta decisión definitiva del proceso, el gobierno federal y los grupos que se oponen a la construcción del Tren Maya usaron sus mejores argumentos para tratar de convencer a los yucatecos.

Manzanero

El gobierno federal difundió un vídeo con un mensaje del laureado compositor Armando Manzanero, quien dice: “Soy maya, soy Armando Manzanero, ya vieron las cosas que he hecho durante toda mi vida, hay que votar por el tren maya. Va a salir magnífico, es un proyecto que detonará el desarrollo socioeconómico del sureste, será un nuevo servicio de transporte que conectará las ciudades, las industrias, los circuitos turísticos con las vías de comunicación aérea y terrestres de la región maya. Participa este 15 de diciembre”.— Joaquín chan caamal

Por su parte, los opositores al proyecto convocaron a una rueda de prensa previa a la segunda etapa de la consulta donde descalificaron el proceso y argumentaron que ese proyecto será como un huracán devastador de las comunidades mayas y del medio ambiente.

Alberto Rodríguez Pisté, dirigente del Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in já” dijo lo siguiente: “Manifestamos nuestra solidaridad con nuestros miles de hermanos de todas nuestras comunidades mayas peninsulares y de las montañas y valles de Chiapas y Tabasco, levantando la voz clara y firme para no aceptar la construcción del mal llamado tren maya porque el gobierno federal actual pretende desarrollar el proyecto y no ha informado de manera clara y convincente de los perjuicios y consecuencias reales a nuestra vida social, a nuestra cultura y recursos naturales. Sobre todo, no nos ha informado cuál será la consecuencia de nuestros territorios, lo más importante, qué pasará con nuestro patrimonio histórico. Y con ello, el gobierno atenta contra nuestras garantías y derechos que nos otorga el convenio 169 de la OIT donde establece que el gobierno debe velar por nuestra seguridad social, nuestra cultural y derecho ambiental y a una consulta previa”.

“Nosotros pudimos constatar que las reuniones pasadas, que tuvieron la intención de informar al pueblo maya, estuvo lleno de irregularidades y no

lo logró, no logro y no lo logró. No proporcionaron la información real, verdadera y transparente para todos los mayas de la península, pudimos

observar acarreo de personas, solo se invitó a los comisarios ejidales y autoridades municipales cuando debió de ser a todo el pueblo, en las

reuniones había un mayor porcentaje de funcionarios públicos que indígenas, de las personas que presentaron el proyecto no respondieron y dieron

evasivas a las preguntas que le hicimos los indígenas, también sentimos una gran presión para aprobar este proyecto, por lo que atentan con nuestra

libertad de decidir. Pudimos observar que hubo mala fe en la organización, en la proyección y en la información durante el proceso para confundir al

pueblo indígena y de los actos como rituales mayas fue una ofensa para nuestras costumbres usarlo con fines políticos por el gobernante”.

De un vistazo

En contra

