Voz de reporteros de Diario de Yucatán

Periodistas de esta casa editorial, los protagonistas de un Foro Megamedia virtual con motivo del aniversario del Diario

Cuando vemos una foto, leemos una nota o un reportaje es evidente que se cuenta una historia. Sin embargo, también hay una detrás, la de quienes trabajan todos los días por obtener la información.

Con esta frase se inició el Foro Megamedia de Experiencias de Colaboradores, en el marco del 95 aniversario de Diario de Yucatán. En una interacción virtual con Regina Montañez Raz, editora de yucatan.com.mx, seis periodistas narraron las experiencias que más les han dejado huella en su paso por este periódico.

El foro se dividió en dos partes y las preguntas fueron hechas por los seguidores de redes sociales de esta casa editorial a través de una dinámica.

En la primera parte, participaron dos reporteros y un fotógrafo, quienes respondieron “¿Cuál fue tu cobertura más querida o la que más te marcó?”.

La cobertura más querida

Iris Ceballos Alvarado, reportera con 21 años de experiencia, fue la primera en responder. Al principio, reconoció lo difícil que es elegir entre tantos recuerdos. “Si tuviera que decidir, diría que fue una nota de salud sobre el Asperger, que es parte del espectro autista. La escribí hace 15 años, cuando se hablaba muy poco del autismo”, expresó.

La reportera narró cómo fue el proceso para escribir su nota. Una madre con un hijo autista le abrió las puertas de su casa, para que pudiera conocer cómo vivía el menor y cómo se desarrolla en su entorno. “Descubrí que los niños que tienen el Síndrome de Asperger desarrollan otras partes de su cerebro que les permiten lograr cosas positivas, como Bill Gates, Steven Spielberg y Albert Einstein”. Con la publicación impresa, los lectores pudieron conocer más sobre este síndrome, pero la historia continuó. Años más tarde, Iris volvió a encontrarse con ese niño convertido en un joven. Ella iba a cubrir una exposición en una galería y el fotógrafo era precisamente el protagonista de la primera nota.

Como reportera, Iris Ceballos ha entrevistado a muchos personajes, pero no olvida aquella a ocasión que conoció al pintor José Luis Cuevas. “Me puse un poco nerviosa, porque nunca sabes con qué te vas a topar en ese tipo de entrevistas”, recordó. Sin embargo, al final estuvo muy satisfecha con el trabajo, pues el pintor de la Generación de la Ruptura le respondió con detalle todas sus preguntas.

La experiencia de Gabriel Chan Uicab es diferente. Él también es reportero de la Agencia Megamedia, pero su trabajo está enfocado en la nota roja.

“Al principio me tocó cubrir un accidente. Caminaba por el centro de la ciudad en diciembre cuando un autobús arrolló a una mujer de la tercera edad”, contó al responder qué nota lo había marcado. Él vio morir a esa mujer y se impresionó con todo lo que acontecía en ese momento: las personas asustadas, los policías y el caos vial. “En medio de todo eso, tu trabajo es tomar la foto”, añadió.

Gabriel tuvo que mantener su mente fría a pesar de que las manos le temblaban: “Te quedas con esa imagen, por varios días dormía pensando en ese momento”. Sin embargo, el reportero, con nueve años de experiencia, también explicó que eso lo motivó para aprender primeros auxilios y que, a pesar de todo, es consciente de su labor. “Es difícil, pero tu trabajo es tomar la foto e informar de lo que está pasando”.

Agresión policiaca

Otra anécdota que Gabriel Chan tiene presente es cuando lo detuvieron mientras informaba. “En 2015 llegué a cubrir el caso de una persona a la que le habían disparado y el policía intentó evitar que obtuviera la información”. Esa vez tuvo que interponer su denuncia en Derechos Humanos y, afortunadamente, la situación se arregló.

¿Cuál es la historia detrás de la foto?, se le preguntó a Ramón Celis Perera quien, desde su hogar, mostró una proyección con sus mejores instantáneas. “Una foto que me marcó mucho es una que tomé en la Plaza de Toros Mérida en la que estuvo Pablo Hermoso de Mendoza”, explicó el reportero gráfico. Esa ocasión era la primera vez que llevaba una cámara digital a un evento. Muchos de sus colegas fotógrafos no podían creer que él quisiera hacer una buena toma con ese instrumento. No obstante, Ramón les demostró que la técnica es más importante. “Sale Pablo Hermoso con uno de sus mejores caballos, cuando de pronto hace un mal movimiento y el toro lo embiste de una forma impresionante”, explicó.

Como era habitual, Ramón Celis envió la foto al Diario y se publicó en la sección de Deportes. Después, la redacción recibió una llamada. El equipo del rejoneador español quería la instantánea, pues nadie le había tomado una foto siendo embestido.

Más tarde, durante una entrevista en televisión nacional el torero reveló el destino de aquella fotografía. Pablo Hermoso de Mendoza le dio un lugar privilegiado en la sala de su casa.

Ramón Celis tiene 33 años como fotógrafo en el Diario y no dudó en compartir otros recuerdos, como el de su foto ganadora en un concurso: el entonces gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, siendo interrumpido por una mujer durante un discurso. Otro momento importante fue su cobertura de la golpiza del 4 de julio de 2011. El Diario informó de todos los sucesos que acontecieron en torno a la construcción del paso deprimido, pero detrás de la información hubo amenazas que los periodistas recibieron.

Una usuaria de Twitter quiso saber qué es lo que los periodistas disfrutan más de su trabajo.

“Me gusta darle a la gente información que le pueda ser útil, que les ayude a tomar decisiones o a aprender algo nuevo”, expresó Iris Ceballos, quien se enfoca en contenido relacionado con la calidad de vida. La periodista recalcó cómo es para ella el proceso de informar. “Significa para mí poder conocer personas todos los días. Es maravilloso porque nos enriquecemos al conocer experiencias y proyectos diversos”, puntualizó.

Labor para ayudar

Gabriel Chan detalló que aparte de la nota roja, también realiza contenido con valor social. Él fue quien reveló una historia que dio voz a una familia humilde que recibió un recibo de luz por 15 mil pesos. “Te llena de mucha satisfacción cuando publicas algo así y luego no dejas de recibir llamadas de personas que quieren ayudarlos”, añadió el reportero.

Para Ramón Celis, lo mejor de dedicarse a la fotografía es que las historias se cuentan sin palabras. “Me gusta mostrarle al lector la foto que diga algo y que no necesite explicación de qué es. Una fotografía tiene que decir lo que está pasando en ese momento. Como dicen, una foto dice más que cien palabras”, expresó.

Los tres son periodistas. Su labor es informar a través de diferentes formatos. Sin embargo, entre ellos sobresale, además de su talento, sus diferentes enfoques, los cuales se complementan y han dejado huella en las páginas del Diario.— Regina Montañez Raz

