Vuelven a subir los contagios de Covid en Yucatán: hoy, 146

MÉRIDA.- Las autoridades informaron que se registraron 146 nuevos contagios así como ocho defunciones por Covid-19 en Yucatán.

Casos de Covid-19 en Yucatán

20,527 son positivos . 189 de los casos son de otro país u otro estado.

. 189 de los casos son de otro país u otro estado. 17,060 ya se recuperaron , no presentan síntomas y ni pueden contagiar.

, no presentan síntomas y ni pueden contagiar. 846 pacientes se encuentran estables y están aislados en sus hogares. Y que el personal médico los monitorea constantemente. Presentan síntomas leves.

y están aislados en sus hogares. Y que el personal médico los monitorea constantemente. Presentan síntomas leves. 5,501 casos de vigilancia centinela.

175 se encuentran en hospitales públicos y en aislamiento total.

y en aislamiento total. 46,865 casos sospechosos.

El rango de edad es de un mes a 99 años.

Yucatán registra 2,446 muertes por Covid-19.

Nuevos contagios:

52 en Mérida

9 en Tizimín

8 en Valladolid

5 en Butzotz

4 en Abalá y Tinum

3 en Chemax, Teabo, Ticul y Umán

2 en Kanasín, Maxcanú, Peto, Tekax y foráneos

1 en Acanceh, Akil, Dzitás, Hunucmá, Izamal, Motul, Progreso, Suma, Temax, Temozón, Tixkokob y Xocchel.

En Mérida se han diagnosticado 11,638 personas contagiadas de Covid-19 (acumulados al 20 de octubre ), que viven en:

3,199 en la zona Norte

3,309 en la zona Oriente

1,161 en la zona Centro

1,597 en la zona Sur

2,372 en la zona Poniente

Datos sobre las muertes por Covid-19 en Yucatán

Eran 7 hombres y una mujer. Con un rango de edad de 58 años a 86 años.

1.- Masculino 60 años de Progreso. HAS

2.- Masculino 86 años de Progreso. HAS/Tabaquismo/Enfermedad cardiovascular

3.- Masculino 80 años de Mérida. HAS/DM/IRC

4.- Masculino 79 años de Mérida. DM/ Enfermedad cardiovascular

5.- Masculino 63 años de Tizimín. HAS

6.- Masculino 58 años de Mérida. Sin comorbilidades

7.- Femenino 62 años de Maxcanú. HAS/IRC

8.- Masculino 65 años de Mérida. HAS

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).