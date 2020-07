Vuelven las restricciones a la circulación, la Ley Seca y el cierre de marinas

Ley Seca, cierre de marinas y horarios limitados a negocios

salud

En Yucatán no se podrá circular de 10:30 de la noche a las 5 de la mañana

En el mismo día en que se reportó otro récord en Yucatán por los casos diarios de contagio de coronavirus Covid-19 —aunque con cifras rezagadas del IMSS—, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció ayer el retorno de restricciones en el Estado.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el titular del Ejecutivo dio a conocer el regreso de la Ley Seca desde anoche, por lo que ya no está permitida la venta de bebidas alcohólicas; el cierre de las marinas turísticas a partir de mañana jueves y la prohibición de circular, también desde mañana, de las 10:30 de la noche hasta las 5 de la madrugada. En los municipios costeros, por la cantidad de vacacionistas, la restricción se implementará a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada.

Esta operación aplicará a todo tipo de vehículos, excepto los de emergencia, traslados a unidades médicas, compras de medicamentos y los que transportan personal de salud.

Los negocios no esenciales cerrarán a las seis de la tarde y no podrán abrir sábados y domingos. Los restaurantes seguirán abiertos de lunes a viernes, pero otra vez no podrán recibir comensales el fin de semana y tendrán que operar bajo la modalidad de servicio a domicilio.

En el caso de los negocios esenciales, Vila Dosal dijo que tendrán que ajustar los horarios laborales para que sus trabajadores tengan su salida a tiempo antes de los cierres viales.

El Ejecutivo estatal dijo que esas restricciones se deben a que muchas personas han relajado las medidas de higiene y prevención y han confundido la reactivación económica con la reactivación de su vida social.

Ayer se notificaron 276 nuevos casos en Yucatán, que incluyen 190 que el Seguro Social no había reportado y se encontraban rezagados. De ese total, 159 correspondieron a la capital del Estado. Ya son 6,661 casos positivos, 72 de los cuales son de otro país u otro estado.

Los decesos en la jornada fueron 15 para llegar a 672 desde el inicio de la pandemia. Se informó que hay 418 personas hospitalizadas y en aislamiento total. Hay otros pacientes en nosocomios a la espera de diagnóstico, pero no se dio a conocer cuántos son.

En el Congreso del Estado, por unanimidad, los diputados locales aprobaron que comparezca ante el Poder Legislativo el secretario estatal de Salud, Mauricio Sauri Vivas, para que informe lo que está haciendo el gobierno estatal por la pandemia. No se fijó fecha para la cita con los legisladores, que será de manera virtual.

En el país ayer se reportaron 836 nuevas muertes por Covid-19 y 7,051 contagios para llegar a 36,327 fallecimientos y 311,486 casos confirmados.

El gobierno de México anunció que extenderá el cierre parcial de su frontera con Estados Unidos por 30 días más debido a la pandemia.

Dos mujeres se sumaron ayer a las voces de preocupación que recomiendan reforzar las medidas de protección contra el coronavirus.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pidió a la población de su país que use el cubreboca en los meses de verano, en un tuit que contrastó con la postura de su esposo, el presidente Donald Trump.

Valentina Alazraki, corresponsal de Televisa en El Vaticano, lamentó el aumento de casos en México, donde, dijo, “no se ve luz al final del túnel”.