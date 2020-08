Ya abrieron todos los módulos USE del Registro Civil

Ya están abiertas todas las oficinas del Registro Civil de Mérida y el interior del Estado, pero prestan servicio con ciertas restricciones a causa de la contingencia sanitaria.

Los matrimonios y las correcciones administrativas que ya estaban programados solo se pueden realizar en la oficialía número 1, en la calle 65 entre 64 y 66 del Centro.

En las demás oficialías de Mérida y en todas las de los municipios, se ofrece atención para registros de nacimiento y se tramitan copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.

El primero tiene un precio de $70 y los demás $84, según se informa en el portal del gobierno del Estado.

Sin embargo, para prestar una atención más amplia en ese aspecto, en Mérida están abiertas las Unidad de Servicios Electrónicos (USE) en diversas zonas y con diferentes horarios.

La de Chuburná labora de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, de 8 a 1; la USE Villa Palmira, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde; USE City Center, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y sábados de 10 a 2, y USE Exprés Plaza Canek, de lunes a sábado de 2 de la tarde a 8 de la noche.

También está la USE Exprés Situr (avenida Reforma), de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde; USE Exprés Plaza Santos Sur (avenida 86 Sur), lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y sábados de 9 a 1, y la ventanilla única de Plaza Las Américas, lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Tuvo suerte

Johnny Canto Ortega, vecino de Umán, fue una de tantas personas que acudió ayer a la Unidad de Servicios Electrónicos (USE) que está en Villa Palmira. Se presentó a tramitar copias de sus actas de nacimiento y matrimonio, y tuvo la suerte de que no pasaron ni dos minutos cuando lo atendieron.

“Como vieron lo de mi pie, me pasaron directo”, señaló tras enseñar la cicatriz que le dejó una infección que sufrió hace tres años.

Prefirió ir en persona en lugar de hacer el trámite por internet porque, dijo, allí le costaba $175. “Aquí solo pagué $70”, aseguró.

Yoli Villalobos, de la colonia Mulsay, llegó a la USE a las 10:30 de la mañana por un acta de nacimiento.

Delante de ella, en la fila, solo había siete personas —en realidad serían ocho, pero a un adulto mayor le hicieron pasar para que no espere mucho.

La usuaria informó que fue por un acta de nacimiento porque desconocía que se puede tramitar por internet. “Mientras ya di la vuelta, espero que no tarde”.

Alejandro Rodríguez, vecino del Centro, señaló que prefirió ir a la USE para tramitar sus actas de nacimiento y matrimonio porque no sabe realizar el trámite vía internet y porque le dijeron que “en línea te quieren cobrar $400 por acta”, lo cual le parece excesivo.— Jorge Iván Canul Ek