Ya cerraron en Yucatán entre 15 y 20 estancias

Entre 15 y 20 estancias infantiles, de las 204 que hay en Yucatán, han cerrado sus puertas a partir de que el gobierno federal dejó de brindarles el subsidio para su operación, afirmó Rebeca Lugo Fleites, directora de la estancia “Von Glumer”, en el fraccionamiento Chenkú.

“Nos encontramos en un momento de agonía”, resaltó durante la rueda de prensa a la que convocó el colectivo Agenda de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amasy).

“Las estancias subsistían gracias al subsidio federal que se les daba como parte del programa. Al no recibir en enero y febrero el subsidio las estancias tuvieron que cerrar, dejando en la vulnerabilidad a varios niños”, señaló la directora.

Fue en 2007, durante la presidencia de Felipe Calderón, cuando arrancó el programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras. A la fecha hay registradas 9,653 estancias en todo el país que en total atienden a 313,450 niños de uno a seis años de edad. Por cada niño las estancias recibían 900 pesos.

El último pago fue en diciembre y, según las afectadas, no han recibido ni un peso en lo que va del año.

A principio de mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se otorgarán 1,600 pesos bimestrales a los beneficiarios del programa, pero el dinero se dará a los padres y no a las estancias infantiles como se hacía desde 2007.

En el encuentro con los medios, que encabezaron María Eugenia Núñez Zapata y Marbella Casanova Calam, la maestra Lugo Fleites negó que su preocupación fuera quedarse sin el subsidio. “Nosotros seguiremos operando de manera particular”, aseguró.

“No peleamos el presupuesto para nosotros, pedimos un mecanismo por el cual se verifique que la aportación que va a hacer el gobierno federal sea de una manera segura para estos niños y se ocupe para lo que se está destinando”.

La maestra Lugo Fleites lamentó que las estancias infantiles hubieran sido atacadas de manera agraviante al acusarlas de corrupción.

“No somos corruptas; nosotras durante estos 12 años de servicio en el programa hemos sido visitadas de manera mensual y bimestral por parte del DIF nacional y la Sedesol, para verificar que nuestras instalaciones cumplan todos los requerimientos que las reglas de operación solicitan”, agregó.

Abordada en otro momento, María de Lourdes Ortega Vázquez, directora de la estancia “Los Tres Angelitos”, de Conkal, señaló que tienen conocimiento de que de enero a la fecha han cerrado estancias en Cacalchén, Buctzotz, Muxupip y Kanasín, y lamentó la medida del gobierno federal, pues no solo se está afectando a los 8,100 niños de Yucatán que acuden a las estancias, sino también a los 2,130 asistentes.

En el encuentro con los medios, Paula Pech Puc, representante de la asociación Ajal Lol y encargada de una guardería en Hoctún, leyó una carta dirigida al Presidente López Obrador y a los diputados federales de Yucatán en la que se expone, entre otros puntos, que la supresión del presupuesto a las estancias afecta al desarrollo de los niños y violenta los derechos más elementales de la niñez.— IVÁN CANUL EK

“Demandamos respetuosamente que se le dé continuidad al programa original de estancias infantiles por lo menos este año, en tanto no haya indicadores que den garantía de mejorar resultados con la asignación directa del subsidio a los padres…

“No queremos madres angustiadas ante la incertidumbre en la formación de sus hijos. No, señor Presidente, no queremos madres obligadas a dejar sus trabajos ante la inseguridad del cuidado para sus hijos”, dice la carta que firman representantes de Unión Obrera Peninsular, Mujeres Líderes del Sureste, Mujeres sin maquillaje, Casa Colibrí, Mujeres Yucatecas, Mujer, A. C.; Mujeres Todas, CLADEM y Ajal Lol.

La carta, que también firman Eldy López González y Alicia Canto Alcocer, igual va dirigida a los secretarios federales de Hacienda y Bienestar, Carlos Urzúa Macías y María Luisa Albores González, respectivamente, así como a Joaquín Díaz Mena, coordinador estatal de Programas de Desarrollo.

En otra parte de la rueda de prensa, María Eugenia Núñez Zapata leyó las propuestas de la Amasy para el plan de desarrollo del gobierno del Estado, y que se entregó debidamente a Mauricio Vila Dosal durante su campaña para la gubernatura.

“En el documento se expresa nuestra preocupación por la situación de desigualdad social y violencia que afecta a las mujeres, cuyo combate y solución requieren el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a promover la equidad y la atención de las mujeres”.

La entrevistada añadió que es indispensable impulsar cambios de forma y fondo que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad yucateca. “Los problemas de las mujeres no son únicos de nosotras, sino de toda la sociedad”.

Entre las propuestas destacan la incorporación de mujeres para un gabinete paritario, generar políticas públicas con perspectiva de género, impulsar política pública de responsabilidad ciudadana con enfoque de género que permita visibilizar que la violencia contra las mujeres es un hecho no natural.

También garantizar la incorporación de las necesidades e intereses de las mujeres en las políticas de seguridad por medio del diseño de metodologías participativas, fortalecer el trabajo policial y judicial mediante el establecimiento y mejora continua de los protocolos de atención a víctimas, y ejecutar el plan maestro de capacitación uniformando criterios, indicadores, metas y objetivos para todo el personal del gobierno, promover un sistema de alerta temprana para detectar zonas de alto riesgo para las mujeres y revisar adecuar el decreto para el seguimiento de la alerta de género, entre otros.

Agrupaciones Respaldo social a estancias infantiles

Diversas organizaciones civiles respaldaron la petición de las directoras de las estancias.

