Ya cerró más del 50% de las guarderías

Pocos usan para pagar estancias el dinero que reciben

Las diputadas local y federal Silvia América López Escoffié y Cecilia Anunciación Patrón Laviada, respectivamente, coincidieron en que más del 50% de las estancias infantiles que laboraban bajo el esquema da la anterior administración ya cerraron ante la falta de recursos que el actual gobierno federal dejó de entregarles de manera directa por el cambio del programa.

Las legisladoras —la primera presidenta estatal de Movimiento Ciudadano (MC) y la segunda presidenta del PAN en Mérida— señalaron que muy pocas personas utilizan el dinero que ahora les da la administración federal para pagar una estancia, pues prefieren gastarlo en otras cosas.

Silvia López dijo que las solicitudes de amparo interpuestos por MC están ya en la recta final, y al día de hoy cinco amparos individuales y dos colectivos, que hacen un total de 48 estancias infantiles, ya se resolvieron por sobreseimiento; es decir, se dejan sin efecto bajo el argumento de que no contaban con copias certificadas por un notario.— Luis Iván Alpuche Estalante

La dirigente explicó que por esta razón el juez las consideró insuficientes, de modo que la parte agraviada no pudo demostrar el interés para impugnar dicha norma.

Silvia López precisó que las representantes de estancias infantiles no presentaron dicho documento avalado por un notario, debido a que les generaba un costo aproximado de $1,600 pesos por persona, cantidad que ninguna pudo pagar debido a la situación económica que afrontan por la falta de subsidio de este programa.

