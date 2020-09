“Ya era necesario”

Un especialista da su aval al nuevo plan de movilidad

Los centros históricos de las principales ciudades del país cambiaron, ya no son exclusivos centros comerciales y de consumo, ahora son núcleos urbanos plurales.

Y en este contexto, explica Marco Tulio Peraza Guzmán, urbanista y profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, el “corazón” de la ciudad ha intentado durante varios años ser plural como lo demandan los nuevos tiempos de convivencia humana, pero no había aterrizado un proyecto con buena gestión gubernamental como el que se concibió en el Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida, que entrará en vigor este domingo 13.

“Lo que puedo decir es que habían muchas ideas que ya se habían intentado antes, como poner los paraderos en los rumbos cardinales, es una propuesta que data de años atrás. Lo planteó el arquitecto Fernando Medina desde el Plan Estratégico, lo intentó la alcaldesa Ana Rosa (Payán Cervera) con algo similar”, recordó.

“Es algo que es necesario desde el punto de vista de que ya no se puede seguir teniendo este núcleo de transporte alrededor del mercado y los comercios. Todos los autobuses del transporte urbano están confluyendo en la misma zona, era necesario y lamentablemente se tiene que tomar esta medida por la pandemia”.

“Es un plan que se debió tomar hace mucho tiempo, pero siempre ha habido una resistencia permanente de los dueños de los camiones porque lógicamente ellos tienen una gran cantidad de usuarios donde están los negocios”.

El académico y especialista en urbanismo dijo que los comerciantes también le conviene que los paraderos estén en la periferia de los mercados y a las puertas de sus negocios y por ello, tanto comerciantes como camioneros iban contra la racionalización de este servicio.

En su opinión, tarde o temprano se tendría que reordenar el transporte para que no todos los autobuses confluyan en el Centro.

Este nuevo plan es una medida necesaria porque esta centralidad única ocasionaba demasiados perjuicios a la ciudad y sigue creciendo el número de usuarios del transporte urbano. Simplemente, refiere, el centro de la ciudad ya no da para más.

“Desde mi punto de vista como investigador y urbanista me parece bien este nuevo plan”, recalcó. “Me parece bien estas propuestas de peatonización de las calles, son propuestas de años. Ya no tiene ningún sentido llegar a la Plaza Grande en automóvil. En la ciudad de Querétaro ya no dejan pasar vehículos alrededor de la plaza, ni la puedes atravesar; Ciudad de México ya está experimentando con calles de un solo carril para bajar la afluencia del tránsito particular; Guanajuato tiene amplísimas aceras para que toda la gente camine y calles con un solo carril, al igual que San Luis Potosí”.

Medida más amplia

“Este plan de movilidad de Mérida es una medida más amplia porque evita la entrada del transporte urbano en este gran cuadrante que rodea la Plaza Grande y los automovilistas sabrán que una calle es de un solo carril, el transito será lento y buscarán otras rutas”, señaló. “Es una medida sana y temporal”.

“Son acciones que van de la mano con los nuevos tiempos, ahora varios centros históricos necesitan hacer un nuevo desconcentrado vehicular para darle funcionalidad, que sean lugares eficientes y eficaces y plurales”.

“Los sectores más reaccionarios con estos cambios son los comerciantes y los transportistas, pero quizá ahora el gobierno estatal haya hecho un buen trabajo de gestión y los empresarios estén conscientes que estamos ante una emergencia sanitaria donde el distanciamiento social es una prioridad para evitar los contagios de sus usuarios y clientes. Sin duda, es algo bueno para la ciudad, es algo bueno para los ciudadanos, es un paso adelante para mejorar nuestro Centro Histórico”.

El especialista consideró que la gente se adaptará a los cambios, se dará cuenta que no perderá tiempo al abordar el autobús o la combi, que caminará por las calles con seguridad y el argumento de que perderá tiempo o se cansará de ir de un paradero a otro es una falacia, es el temor al cambio y el temor a perder el estatus de ventas, y no se quieren arriesgar.

Sin embargo, la oposición a todo cambio va contra la modernización del Centro Histórico, que en estos tiempos ya no solo son para los comercios, sino para la recreación, para la venta de artesanías y otros tipos de giros que son característicos en los centros históricos de esta época. Los centros históricos ya no son como en los años 70, 80 y 90 donde todo era consumo en esas zonas; ahora es más plural, dice. En el caso de Mérida, el Centro está regresando al concepto habitacional con la restauración de inmuebles y casonas cuyos nuevos propietarios las reacondicionan.

Además, es grandísimo y consta de 600 manzanas, de modo que este proceso de regreso de retorno a la casa habitación, que se había perdido durante muchas décadas, hoy tiene que ser compatible y equilibrarse con el funcionamiento de restaurantes y bares y otros giros de negocios. El Centro meridano tiene que ser plural, es la característica que los hace más vivos y vigentes en estos tiempos. Por tanto, la idea de sacar los paraderos del Centro, de reducir carriles para bajar el tránsito y que la circulación sea baja, que haya carriles preferentes para autobuses es buena y ojalá que este plan sea permanente.

Peraza Guzmán recomendó no desear ni contribuir a su fracaso sin antes probar y ver los resultados, pues cree que estos cambios no demeritarán ni quitarán funcionalidad al Centro Histórico meridano.

Luego explicó por qué fracasó el proyecto de la alcaldesa Ana Rosa Payán cuando intentó cambiar el esquema del transporte urbano. Según supo y le ha contado la propia exconcejala panista, en ese entonces hubo una concertación de camioneros para echar abajo ese plan y la reacción al cambio fue para tronarlo.

No es el caso ahora, ya no ve que esos empresarios estén en esta actitud y si lo hicieran, estaría muy mal porque es una circunstancia que nos afecta a todos por la pandemia.— Joaquín Chan C.

Es de la opinión que cuando está en juego los intereses y la salud de la población en general, los empresarios tienen que ceder en algunas cosas por el bien de los ciudadanos.

Pero la clave del buen funcionamiento de este plan de movilidad será si el gobierno sabrá aplicarlo, que se respete, si vigilará que en los paraderos no se instalen ambulantes, si sabrá coordinar los ascensos y descensos y que los autobuses salgan con la mayor rapidez de los lugares para evitar las aglomeraciones, dice.

“En aquel plan de Ana Rosa faltó capacidad de gestión, necesitaba más concertación con los diferentes grupos económicos y no tuvo un buen equipo gestor. Ahora, si no existe ese trabajo previo, lógicamente generará una reacción desfavorable”, advierte. “Hoy espero que el gobierno del Estado haya hecho una buena gestión. Hay muchos organismos civiles como el Patronato del Centro Histórico y otros 13 más que pueden hacer esta gestión”.

“No es un problema de autoritarismo hacer los cambios que se requieren, es concertar intereses anteponiendo el interés general de la población. Si se hace de manera concertada este plan, puede tener éxito y quizá hasta sea una medida permanente a la larga”.

No quiere echar sal al nuevo plan que está por entrar en vigor el domingo, de modo que no ve perjuicios o desventajas par nadie, además, no tiene evidencias. Entonces solo espera ver beneficios.

Una parte fundamental de este plan es que entre todos los sectores y el gobierno convenzan a la gente y al usuario de que estas medidas son por su bien. Que los camioneros hagan lo posible para que los pasajeros no esperaren mucho tiempo en los paraderos para que no haya tumultos, que los viajes sean rápidos y seguros.

Él admite que quizá haya algunas afectaciones con esta reubicación de paraderos porque los paraderos son como las gasolineras, nadie quiere uno a las puertas de su casa.

Sin embargo, considera, si hay un buen manejo y vigilancia no se generará tumultos a las puertas de negocios o viviendas porque solo estarán unos minutos en la acera. Este es un mal menor y los críticos no deben ser fatalistas, pero definitivamente sí habrá gente afectada con estos cambios de camiones y paraderos del transporte público.

A su decir, esto se compensa con el mejoramiento de la salud pública, pero la finalidad de este plan es mejorar, no empeorar. Y un fenómeno que podría empeorar la situación es la aparición de ambulantes en los paraderos, de modo que las autoridades tienen que supervisar y ser estrictas para evitarlo.