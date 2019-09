En camino dos camiones para traer la dotación

Ya está aquí el 99.8% de los libros y en algunos casos ya está el 100% como en primaria y preescolar, el resto ya viene en camino, aseguró ayer Marcos Salaiza Cisneros, director de Distribución de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos (Conaliteg), ayer en una visita a Mérida para supervisar que no haya atrasos en la distribución del material por cuestiones de logística.

“Esos libros prácticamente están en la bodega de Mérida, ya llegaron; vienen dos camiones en tránsito y trae lo último que falta. Si no hay atrasos en el trayecto, los dos camiones llegarían el miércoles por la noche o el jueves en la mañana. Ya está solventado el faltante”.

Precisamente su visita al almacén de la Segey fue para conocer la logística que aplicarán para repartir lo más rápido posible los libros y ve que es el almacén está muy bien organizado, tienen una logística ensayada y los camiones ya están listos para distribuir el material faltante en las escuelas.

El personal del almacén le aseguró que el viernes todos los libros ya estarán repartidos en el estado.

Se le preguntó cuántos camiones llegaron con los 300,000 libros faltantes, pero no tenía el dato preciso porque solo estuvo pendiente de su salida, el trayecto de Ciudad de México a Mérida.

“La verdad estoy muy satisfecho y tranquilo porque se cumplimos al cien por ciento”, dijo. “El atraso en Yucatán fue por algo de la licitación. Fue atípico y esta experiencia nos ayudará a mejorar para el próximo curso escolar”.

Según detalló, la distribución de libros en todo el país no es fácil por la clasificación de los textos por asignaturas, por grados y los más complicados de manejar son los de secundaria y del nivel indígena por los libros de lenguas autóctonas. Se tiene que clasificar por libros y estados, y enviar 150 camiones diarios con los textos a diferentes entidades del país. Incluso, hay zonas de difícil acceso en la zona montañosa de Veracruz y Oaxaca donde la entrega se realiza en viajes a caballo o burros en una travesía de 8 horas.

“Ustedes están en una zona privilegiada, no tienen zonas de difícil acceso, pero en otros estados la distribución de libros requiere tremendo esfuerzo”, señaló. “La verdad considero que encontré muy buena vibra y cosas positivas en Mérida. Me tocó saludar a unas maestras que vinieron por su último pedido de libros que les faltaba… le dije al encargado del almacén, Rubén Núñez, que de una vez las atendiera. La atención ha sido puntual. Reconocemos que por los tiempos hubo algunos atrasos, pero no implica que se haya afectado la educación de los niños y las niñas”.

Además, Salaiza Cisneros dijo que uno de los libros que se sabía podría demorar es el de Geografía de sexto grado porque viene en pasta dura, es dinámico para las tareas y será multianual. Tiene un cuadernillo de tareas y códigos QR para que los estudiantes interactúen con información adicional.— Joaquín Chan Caamal

Es el único libro que venía un poco retrasado por la importancia de su impresión, pero vale la pena porque es muy bonito y le gustará a los alumnos.

También informó que los libros de texto gratuitos están digitalizados y pueden accesar a ellos mediante la página de la SEP. Si el maestro carece de algún libro, bien puede bajarlo y consultarlo en forma electrónica.

De hecho, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció un programa para que todos los libros de texto gratuitos estén disponibles en línea para su consulta en las 7,500 bibliotecas públicas del país.

La SEP creará módulos de consulta en cada biblioteca pública para que maestros y alumnos puedan acceder a ellos en las bibliotecas. El programa comenzó en el Estado de México donde hay 733 bibliotecas, continuará en Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato y así se irá extendiendo en toda la República Mexicana.