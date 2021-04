“Me siento más protegida”, indica una beneficiaria

Como ya es habitual en estos días, decenas de personas de colonias y comisarías del norte de la ciudad acudieron ayer al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI para recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid.

La undécima jornada en el módulo, contraria al primer el día de vacunación, cuando se generó un caos por la cantidad de gente, se desarrolló de manera tranquila.

Los mismos adultos calificaron el proceso de “ordenado y ágil”, como la señora Martha Elia López Ortega, quien además dijo que las instalaciones estaban “limpísimas” y el trato que recibió fue “excelente”.

La señora López Ortega compartió que de toda su familia era la que más deseaba que se descubra la vacuna, y cuando por fin apareció, fue la última en recibir la dosis.

“Ya me urgía la vacuna. Mis hermanos de Ciudad de México me preguntaban: ‘¿Ya te tocó?’, y yo: ‘No’. Y luego otra vez (me preguntaban), y yo de nuevo (contestaba): ‘No’. Los tres ya estaban vacunados y yo aún no”, dijo la mujer, para luego añadir que ahora, tras haber recibido la dosis, ya se siente más segura y protegida.

El señor Satur Huchim Huchim, de Chablekal, comentó que el proceso fue rápido, pues llegó a las 7:30 de la mañana y una hora después ya estaba afuera.

“Ahora estoy más tranquilo de todo esto, pero pues hay que seguir cuidándose porque no sabemos cuándo se va a acabar la enfermedad”, indicó el señor Huchim, tras señalar que en Chablekal, hay hasta ahora pocos enfermos y muertos por la enfermedad.

La señora Enriqueta Pérez de León de Olivares calificó de “bonito” el proceso y destacó la amabilidad del personal que la atendió.

“Me siento ya contenta y feliz porque se me quitaron los nervios, la angustia y el temor. Estamos muy contentos y muy agradecidos, pero nos tenemos que seguir cuidando”, aseveró.

Don José Reinaldo Pisté, de Dzityá, compartió que un amigo le platicó de las jornadas de vacunación y se animó. “Todo me pareció bien y no tardamos”, dijo. De su familia también ya se vacunaron sus padres y un hermano.

Ayer también le tocó la primera dosis al escultor Jesús Peraza Menéndez, quien, a la salida del centro de vacunación comentó que hubiera preferido una vacuna de una sola dosis, como la Sputnik o la CanSino.

También dijo que hubiera sido más sencillo haber pactado con Cuba para que se vacunen todos de una vez. “Cuba vacunó a toda su población, ¿por qué no vacunaron a todos de una vez?”.

Añadió que antes, en el Centro de Investigaciones “Hideyo Noguchi”, se producían vacunas.— Jorge IVÁN CANUL EK

Vacuna Impresiones

El escultor Jesús Peraza Menéndez dio su opinión de la situación por el coronavirus.

Somos “dependientes”

“¿Por qué dejamos de producir (vacunas)?, ¿por qué nos volvimos dependientes de una cosa tan elemental? Y ahorita lo estamos padeciendo de una manera terrible (…) Hemos renunciado a nuestras capacidades de cuidarnos nosotros mismos. En Estados Unidos tienen sus propias vacunas, en Cuba, en China…”, comentó.

Se siente bien

Peraza Menéndez reconoció que se siente bien después de vivir un aislamiento terrible por la pandemia que, dijo, “fue un golpe fuerte en términos económicos, emocionales y de salud”.

“Inmunología de rebaño”

“Aquí en Yucatán fuimos la puerta con Quintana Roo, pero hay una inmunología. Vea como estamos conversando, realmente no somos una población que se vaya contagiando y que vaya en incremento. hay una inmunología del rebaño entre yucatecos. Creo que llevaron medidas extremas (en la pandemia) para abusar económicamente para una ganancia que me parece muy ilegítima”, finalizó.