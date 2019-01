Pocos opinan del viaje de Rolando Zapata a EE.UU.

Pocos consideran dar una opinión sobre el hecho de que se haya visto al exgobernador Rolando Zapata Bello con su familia en Nueva York durante el fin de año, tres coordinadores de bancada en el Congreso y tres líderes empresariales entrevistados hicieron comentarios desde “lavarse las manos del tema” hasta que el exfuncionario cuenta con los recursos para darse esos lujos.

El lunes pasado el Diario publicó una foto del gobernador con su familia en una tienda Gucci de Nueva York. Al solicitar las opiniones sobre ese viaje del exgobernador las respuestas en el Congreso del Estado fueron: “Pues ya no es funcionario, no está en el servicio público, es su vida privada, y ante eso no considero que deba opinar”, dijo Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN.

En el caso de Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, comentó que al ya no ser funcionario público y tratarse de un hecho de la “vida privada” de Zapata Bello, no tiene opinión al respecto.

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, expresó: “Es su vida privada, ya no es funcionario público, y yo prefiero no meterme en la vida privada de nadie”.

De los líderes empresariales, el único que respondió fue Juan Manuel Ponce Díaz presidente de la Canacintra, y su opinión fue: “No se puede ver si está solo de paseo o comprando, consideró que un ex gobernador puede tener los recursos para viajar y comprar con recursos bien habidos. Por lo que el hecho en sí de viajar y comprar no es malo, pero nunca debe ser (ni mucho menos debe la sociedad aceptar), que hayan gastos personales, con recursos del contribuyente y el pueblo”.

Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, respondió que se ve al exgobernador en una tienda, pero no se ubica si es Gucci u otra y no sabe si hay pruebas de que compró algo o no, “y pues creo que tiene los recursos como para hacer un viaje así”.

José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente de la Coparmex Mérida, respondió que en su opinión no hay caso hablar del tema.—David Domínguez Massa