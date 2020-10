“Ya rebosó” el manto acuífero

Abordan en foro las inundaciones y sus impactos

Los especialistas en materia hídrica y manejo del acuífero yucateco Miguel Villasuso Pino y Rogelio Pérez Monsreal analizaron en un foro virtual, organizado por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín en su cuenta de Facebook, las causas de las inundaciones en fraccionamientos y comisarías del norte de la ciudad.

Como moderador del foro, el senador Ramírez Marín les preguntó: ¿Qué está pasando en Mérida, es suficiente con decir que nunca había llovido mucho o hay algún otro fenómeno que está afectando a miles de personas?

El ingeniero Pérez Monsreal admitió que con las anteriores inundaciones generadas por los ciclones “Roxana”, “Gilberto” e “Isidoro” el agua de lluvia se fue rápido al subsuelo, pero ahora con las tormentas tropicales “Cristóbal” y “Gamma” y el huracán “Delta”, que no tuvieron la fuerza de esos huracanes, causaron mayores problemas.

Sin tener evidencias científicas, el académico de la Uady cree que puede ser parte del cambio climático el que ocasionó que haya mayor volumen de agua en esos fenómenos.

Lo mismo considera el ingeniero Villasuso Pino porque es “vox populi” el hecho del cambio climático y recordó que “Gilberto” e “Isidoro” trajeron mucha agua, pero a la semana siguiente había desaparecido.

A su decir, con el ciclón “Gilberto” de 1988 se midieron los niveles de agua de los pozos perforados en el estado y el que tiene la Facultad de Ingeniería. Descubrieron que había una correlación entre el huracán y la precipitación pluvial, que fue de 250 a 300 milímetros por hora.

Cada milímetro por hora representa un litro por segundo, por lo que se traduce en una elevación del nivel del agua del pozo de 2.20 metros sobre el nivel del mar.

Este fenómeno de aumento del nivel del manto freático se repitió con “Isidoro” en 2002, que tuvo una cantidad similar.

Con base en esas dos mediciones ahora se vuelve a registrar la misma altura de crecimiento del nivel del agua subterránea con la tormenta “Cristóbal”, que en cuatro días dejó en promedio cerca de 600 milímetros de agua. Eso significa que serían 600 litros por metro cuadrado e hizo que subiera cuatro metros el nivel del agua en apenas cuatro días.

Fue una situación extraordinaria que puso al acuífero yucateco a una altura inédita del nivel del agua subterránea.

Pero “Gamma” y “Delta” aportaron otros 350 a 400 milímetros de agua por hora; es decir, 40 litros por metro cuadrado. Aunado a que había un nivel de cuatro metros de altura y un descenso natural en 100 días, tardó en irse el agua que trajo “Cristóbal”, pues hizo que rebosara el manto freático en el poniente, norte y noreste de Yucatán.

“Si el agua de ‘Cristóbal’ bajó un metro en 100 días, el manto acuífero se recuperó de nuevo en apenas dos días, subió otro metro con ‘Gamma’ y otro metro con ‘Delta’”, explicó. “Por eso hoy tenemos niveles de agua subterráneo en promedio de cinco metros sobre el nivel del mar, es histórico, es extraordinario, jamás se ha visto ni creo que nadie lo haya medido desde que la raza humana está asentada en la época moderna de la península de Yucatán”.

Asimismo, afirmó que este hecho inédito de crecimiento del nivel del manto freático debe llevar a repensar en estrategias para la protección del riesgo de inundaciones futuras en Yucatán y en general en la Península.

¿Hay que cambiar la manera de pensar cuando otorgan permisos de construcción, cuando compras una casa y cuando construyen una casa?, fue la segunda pregunta del senador Ramírez Marín a los expertos.

“Es correcto, más que eso, hay que irnos al análisis de la situación histórica de las zonas inundadas. Si revisamos los planos topográficos de los alrededores de Mérida nos vamos a percatar que la cota de cinco metros por fuera del Periférico son los que están sufriendo las inundaciones”, dijo.

“Tengo un plano que elaboró Renán Méndez en 1988, después de ‘Gilberto’, y tenemos la profundidad del nivel del agua subterránea de todo Yucatán”, expuso. “Revisando con detalles vemos que precisamente la cota de cinco metros de profundidad subterránea está en el norte de la ciudad, todos los fraccionamientos del norte y del poniente están en una pendiente que va bajando en forma natural y es lo que está causando las inundaciones”.

“No es exagerado decir que rebosó el acuífero, es como un vaso que tiene una capacidad, si lo rebosamos se rebasa el nivel del agua”.

El ingeniero Villasuso consideró que las intensas lluvias de esos tres fenómenos climáticos llenaron la capacidad de las cuevas y de los cenotes, y por ello está saliendo a la superficie el agua tipo manantial por varios lados. Por ejemplo, el cenote Noc Ac rebasó su nivel y rebosó, es como si tuviéramos las descargas de agua de las ciénagas y de las rías en la costa yucateca al mismo tiempo, es el mismo fenómeno natural.— Joaquín Chan Caamal

¿Hay contaminación del acuífero en estas zonas tan pobladas?, fue la tercera pregunta del foro.

“Como todo nivel de agua que sube, igual que en Venecia en todas las descargas por gravedad se inunda todo y se mezcla todo. Entonces todas las aguas se mezclan con las de las inundaciones y aunque la dilución es muy alta, no quiere decir que no haya contaminación”, señaló el ingeniero Pérez Monsreal.

Especialista Foro

Más de las opiniones del ingeniero Rogelio Pérez Monsreal durante el foro.

Contaminación

