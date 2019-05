“Ya se aplica en el país”

Genera sospechas el retraso de un convenio notarial

El no haberse firmado aún el convenio entre fedatarios y el INE muestra una falta de voluntad de los primeros, señaló Luis Ramírez Carrillo, investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones “Hideyo Noguchi” de la Uady, y quien ha denunciado la existencia de una “mafia” inmobiliaria en la entidad.

En su opinión, pareciera que tratan de aprovechar al máximo el continuar encubriendo sus operaciones ilegales, con la falta de interés por legalizar un procedimiento que dificultaría y disminuiría los fraudes que ocultan en sus libros notariales.

“Eso los convierte en cómplices activos y pasivos, no se explica de otra manera, esto ya se aplica en todo el país, aquí en los bancos, no implica grandes costos, se establece en la ley fue solicitado por la opinión pública, y no se ve interés de los notarios, eso los hace cómplices del crimen al no facilitar la adopción de medidas de seguridad, a menos que sus clientes sean los criminales”, puntualizó.

Ramírez carrillo dijo no entender porque se niegan, porque tardan en firmar un convenio que se sabe será para mejorar y dar mayor seguridad todos los trámites que realizan los notarios, “quisiéramos saber cuál es el argumento para retardar y no firmar este convenio”.

“Esto solo nos deja una sospecha grave sobre las verdaderas intenciones y actividades del notariado, y con suficiente gravedad, como para que vuelvan a discutirlo los diputados, es más ya considero volver a acudir al Congreso para pedir se reabra y se marque como obligación, porque no se ve disponibilidad de hacerlo por parte de los principales involucrados”, afirmó.

El investigador añadió que en otros estados como Jalisco y el mismo Estado de México los notarios ya tienen como una herramienta este servicio de verificación de datos del INE para evitar la falsificación de identidades, por eso se hace más extraño que aquí aún no se haga, a pesar de estar ya en la ley.

El entrevistado descartó que lo económico pueda ser algún obstáculo, primero porque no sería mucho lo que les tocaría pagar al contratarlo el Consejo de Notarios, y aunque así fuera, el servicio se lo pueden cargar al cliente y con eso ya ni les costaría.— David Domínguez Massa