“Ya se han elaborado 14 kilómetros del proyecto”

Generarían 2,000 empleos directos para el Oriente

VALLADOLID.—El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, supervisó el avance del proyecto del Tren Maya, en cuyo marco la directora general de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), Guadalupe Philips Margain, le dio un informe detallado de lo que hasta ahora se ha hecho y anunció que en el primer trimestre del próximo año se generarán 2,000 empleos directos.

Esta gira de trabajo del jefe del Ejecutivo federal se convirtió en una reunión familiar. Además del mandatario, estuvo presente su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y el hijo de ambos, Jesús Ernesto, quienes luego del evento —según se averiguó— se dirigieron a Tulum, Quintana Roo, donde se presume pasarían el fin de semana.

Lo que parecía un evento en la que se manifestarían los volqueteros que tienen un conflicto con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) por la falta de un pago de $4.5 millones, finalmente transcurrió tranquilo porque nadie pudo acercarse al mandatario: para llegar hasta él se debía pasar por cuatro filtros.

El evento se llevó al cabo en el kilómetro 137, pero para llegar se tenía que ir sobre la vía federal de cuota, entrar por una brecha abierta donde los asistentes se identificaban, luego se retornaba por el tramo de la obra y se pasaban otros filtros con militares y civiles. Al final, donde instaló la carpa de nuevo había que identificarse, de modo que era imposible que alguien que no esté en los listados de asistencia pudiera entrar.

El mandatario precisó que independiente de sus diferencias políticas con el gobernador Mauricio Villa Dosal, entre ellos solo hay un partido, que es México; por tanto, están trabajando en coordinación, incluso con las autoridades municipales.

Como ya es costumbre, López Obrador habló de las bondades de sus programas de bienestar y recordó que el proyecto del Tren Maya beneficiará de manera directa desde esta zona hasta Palenque, Chiapas, donde termina el circuito. Explicó que el plan es mejorar la economía, pero también el bienestar, pues tiene que haber un equilibrio para que el proyecto esté completo.

A la par, aseguró que se terminará esa obra antes de concluir su administración y dijo que no dejará ninguna obra incompleta.

Luego aseguró que es un “desafío” para su gobierno concluir las obras que están puestas en marcha y anunció que hay otros proyectos como la construcción de dos plantas termoeléctricas para Yucatán: una en Mérida y la otra en esta ciudad. Incluso presumió que apenas le está dando esa noticia al gobernador Vila Dosal.

Asimismo, comentó que el secretario de Turismo, presente en el evento, está por licitar los trenes que estarán en funcionamiento, pues eso es justo lo que espera para dejar funcionando todo.

Guadalupe Philips Margain explicó que se tienen 224 kilómetros de vía y están avanzando sin contratiempos. Hasta hoy han ejecutado varias actividades y se han elaborado 14 kilómetros del proyecto ejecutivo.

Se han hecho todos los estudios de mecánica del suelo que les han permitido abrir cuatro frentes de obra en 36 kilómetros donde están haciendo desmontes, pasos para ganados e infraestructura para la autopista.

Han aplicado 400,000 metros cúbicos de material, colocado subrasante y terminado cinco kilómetros de terraplén. En breve concluirán otros 15 kilómetros.

Además, se han creado más de 3,000 puestos de trabajo en dos meses y hay más de 600 máquinas en la obra. En 2021 estarán abriendo ocho frentes de trabajo, que en total son 80 km y moverán más de 1.6 millones de metros cúbicos de material, para seguir avanzando en la obra y generarán otros 2,000 empleos, entre otras cosas. Anoche se supo que el presidente y su familia dormirían en Tulum— Juan Antonio Osorio y Marco Aguilar Álvarez

En el evento, el gobernador Mauricio Villa Dosal dijo que está trabajando en coordinación con el Ejecutivo federal para el beneficio de toda la sociedad yucateca.

Al acto no acudieron las alcaldesas de Tinum, Natalia Mis Mex, y de Uayma, Yamili Cupul Vázquez, con quienes el mandatario firmaría un convenio de colaboración. La de Tinum anunció anteayer que no acudiría porque tiene ciertas molestias debido a que hasta el momento no les han cumplido los proyectos que les ofrecieron.