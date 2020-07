Ya son 461 muertos por Covid-19

Reporta la SSY 176 nuevos casos del coronavirus

La Secretaría de Salud de Yucatán informó ayer que se detectaron en la entidad 176 nuevos contagios de coronavirus: 114 en Mérida, ocho en Umán, siete en Valladolid, seis en Kanasín, cinco en Progreso, cuatro en Baca, tres en Izamal y Ticul, dos en Maxcanú y Temozón, y uno en Acanceh, Bokobá, Cacalchén, Cansahcab, Chicxulub Pueblo, Conkal, Dzan, Dzilam González, Hoctún, Maní, Motul, Opichén, Seyé, Sudzal, Tahmek, Tekax, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Tizimín y Yaxcabá, y uno foráneo.

En total, ya son 4,441 casos positivos, 43 de los cuales son de otro país u otro estado.

Además la dependencia confirmó 13 fallecimientos a causa del Covid-19. Se tratan de un hombre de 38 años de edad, de Kanasín, con antecedentes médicos de hipertensión y diabetes. El paciente convivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos; otro de 48 años, de Mérida, con antecedentes de diabetes y obesidad. Convivía con 1 contacto, el cual se reporta asintomático; otro de 50 años, de Mérida, con tabaquismo. Convivía con 1 contacto, el cual se reporta sin síntomas; una mujer, de 52 años, de Umán, sin antecedentes médicos. La paciente convivía con 10 contactos, los cuales han presentado síntomas leves; y un hombre, de 54 años, de Kanasín, igual sin antecedentes médicos. Vivía con 7 personas, ninguna con síntomas.

También una mujer de 67 años, de Tekal de Venegas, con hipertensión, inmunosupresión, diabetes y obesidad. Sus contactos se reportan asintomáticos; un hombre, de 68 años, de Maxcanú, con hipertensión. Vivía con 1 persona, sin síntomas; un mujer, de 71 años, de Mérida, con hipertensión y diabetes. Convivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos; y un hombre de 72 años, de Kanasín, sin antecedentes médicos. Convivía con 3 contactos, todos asintomáticos.

Además de un hombre, de 73 años de edad, de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, con diabetes. No presentan síntomas sus contactos; otro de 80 años, de Ixil, con insuficiencia renal crónica. No presentan síntomas sus contactos; un tercero de 82 años de edad, de Tixkokob, sin antecedentes médicos. No presentan síntomas sus contactos; y una mujer, de 90 años, de Mérida, con antecedentes médicos de hipertensión, insuficiencia venosa y diabetes. La paciente convivía con 3 contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas.

En total, son 461 las personas fallecidas a causa del coronavirus.

De los 4,441 casos positivos, 3,036 pacientes ya se recuperaron, pues no presentan síntomas ni pueden contagiar; 667 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SS, al presentar síntomas leves; y 277 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 94 años.