“Yo sí quiero trabajar de manera distinta”

Josué Camargo: Se necesita de fortalecimiento

Josué David Camargo Gamboa lleva 20 años de servir al PAN desde distintas trincheras y reconoce que siempre estuvo fuera de los reflectores mediáticos y de las cámaras, pero su trabajo partidista y de analista sobre rentabilidad electoral lo hace tener los conocimientos para la implementación de estrategias que necesita el partido.

En su historial de panista sobresale la de dirigente juvenil, que lo llevó a coordinar el programa de capacitación de los jóvenes militantes no solo del estado sino de todo el país, pero además ha sido representante de casilla y representante general, coordinador de subcomités y colaboró en la instalación de la unidad de transparencia de Acción Nacional.

Dos veces fue candidato a regidor plurinominal y fruto de su trabajo analítico de la matemática política fue diputado local, sabedor de que el factor de sobrerrepresentación en un partido le abría la posibilidad al PAN de que tuviera un legislador adicional a los electos por mayoría o de representación proporcional, lo cual fue su caso.

¿Por qué aspiras a la presidencia del Comité Directivo Municipal de Mérida?

“La verdad, he sido capacitado desde hace 20 años en el PAN para desempeñar un cargo directivo. He colaborado en las últimas siete elecciones haciendo análisis de rentabilidad electoral. Me tocó estar como diputado en la pasada legislatura, soy integrante de la comisión nacional de doctrina, soy consejero estatal desde 2007 y consejero nacional desde 2013”, señala. “Todo este bagaje partidista de colaborar en las distintas áreas de los comités municipal, estatal y nacional me da un perfil para poder aspirar y levantar la mano como candidato. Veo cómo se han dado las últimas elecciones entre los distintos aspirantes y en esta última gestión del CDM tuvimos tres presidentes en tres años. Eso definitivamente no ayuda a consolidar un trabajo en el PAN. Estando yo en áreas de doctrinas y capacitación, tenía que encabezar un proyecto que iniciara de forma congruente, que desde el inicio se diera con actos concretos de congruencia y por ello yo era director (de Planeación y Gestión) en el Ayuntamiento y decidí separarme porque no puedo tener un pie en un lado, y un pie en el otro”.

Josué afirma que está convencido que el militante del PAN no merece tener un presidente de medio tiempo, sino uno de tiempo completo y así será él si gana las elecciones internas de este domingo 11. Lo mismo el ciudadano, no merece un funcionario público de medio tiempo, sobre todo si el panista sale y le dice a la gente “oye confía en nosotros, vota por nosotros” y solo va a estar mediodía en su cargo de servidor público para poder atender otro puesto, otro mediodía.

Tiene la firme convicción y congruencia de que el funcionario panista tiene que estar todo el tiempo al servicio del militante y del ciudadano que votó por el partido. Por ello él decidió, desde que se propuso ser candidato al CDM, que estará al ciento por ciento, de tiempo completo y de lleno en el comité directivo de Mérida. “No solo tiempo completo todos los días, sino tiempo completo para toda la gestión”.

Cuenta que en este camino de 20 años en el PAN ha visto cómo amigos, compañeros que ha apoyado para que lleguen a la presidencia del comité, de repente la abandonan por otros puestos, solo dan las gracias y dicen nos vemos, me voy de candidato. “Siempre se van en el momento más importante, que es el inicio de las elecciones y dejan a la deriva el trabajo estratégico, el trabajo de selección de candidatos y la preparación de la estructura electoral”.

Reprocha que el presidente deje al partido por una candidatura en momentos difíciles y delicados. Dice que lo ha visto, lo ha vivido, ha aprendido de ello y aunque lo haga algún amigo y lo hagan muchos, eso no quiere decir que esté bien. Por ello levantó la mano para dirigir al comité de Mérida, “para que no se repita más” ese caso.

“Yo sí quiero trabajar de manera distinta. Estaré allí los tres años; no buscaré ni aceptaré ninguna candidatura en 2021. Vamos por los tres años, así como inicio, si gano, así entrego en tres años”, afirma. “Esos son los dos principales compromisos que hago por el militante: trabajaré tiempo completo y permaneceré los tres años”.

El hecho de que en este año haya cuatro candidatos no le preocupa. Al contrario, sostiene, viene a enriquecer lo que en el PAN siempre ha sido su bandera: los procesos democráticos internos. Sabe que en todo proceso interno los ánimos se caldean, salen a relucir las afinidades, es normal y natural, pero de ninguna manera cree que este proceso generará alguna división. Pide a los militantes y sus contrincantes, que son sus grandes amigos de partido, que cuiden mucho al PAN, que inviten a los militantes a que participen porque hace siete años que no hay elección interna ni abierta. Los militantes ya se sentían extrañados de la dinámica de designaciones cupulares porque no está acostumbrado. Ellos exigían regresar a la elección interna, de ejercer el poder de su voto y hoy tienen de nuevo esta oportunidad.

“Estoy hablando con los militantes, reflexionando de forma profunda para que vivamos este proceso con libertad”, subraya. “La verdad, lo digo sin tapujos, es triste cómo prácticas no propias del PAN, que tuvimos en el pasado y nos llevaron a la derrota, a la pérdida de la confianza ciudadana, hoy podrían presentarse de nuevo en el partido. Eso es lo que hay que evitar. El llamado que le hago al militante es que no se deje presionar, que no se deje coaccionar, que su libertad de voto está por encima de todo, que incluso, los cinco segundos que tiene a solas con su boleta, nadie se los puede robar, es suyo, nadie puede obligarte a votar por alguien”.

Pide y ofrece mucha mesura, mucha madurez política y señala que cada contendiente tiene que saber que en una contienda solo hay dos escenarios: puedes ganar o puedes perder. Algo que le duele al PAN y que lo lastima mucho es que en ciertas contiendas los candidatos se olvidan de la generosidad cuando ganan o de ser responsables cuando pierden. Él hace el compromiso de que si gana el 11 de agosto tendrá toda la generosidad y les pide a todos los candidatos toda la responsabilidad ante la derrota. Esa es su filosofía y sobre eso está trabajando, eso les dice a los militantes, incluso, invita a sus tres contrincantes a que utilice esta misma filosofía: generosidad en el triunfo y responsabilidad en la derrota.

Reconoce que el proceso de designaciones de candidatos alejó a dirigentes y funcionarios del militante, no hay una conexión directa y por ello habla de tiempo completo en el cargo, porque irá en busca de los militantes y ex militantes en las colonias, fortalecerá la estructura en las colonias y fraccionamientos. Todavía recuerda grandes liderazgos en las colonias Madero, Santa Rosa, Xoclán, Bojórquez, entre otras, era un panismo bien cimentado y organizado que daba resultados electorales muy elevados. Hoy esos militantes están dispersos y no se reúnen de nuevo, esa es la principal tarea que tendrá como dirigente del PAN.

Dice que reconoce que este partido es la única fuerza real de contrapeso para el partido hoy gobernante en el país, pero necesita fortalecerse de manera interna para dar la batalla en forma externa. Por ello, fortalecerá la capacitación, la afiliación, estructuras y la planeación de actividades que recuperen la unión panista.— Joaquín Chan C.

Su campaña la hace a la vieja tradición panista. Va casa por casa, visita militante por militante, toca puertas, se sienta en la sala de las casas y platica con la familia panista para exponer sus compromisos, sus propuestas; realiza reuniones vecinales, se reúne con integrantes de los subcomités, organiza desayunos y aprovecha todo el día para llevar su mensaje, porque es corta la campaña.

Quiere fortalecer el padrón del PAN en Mérida porque, indica, no es posible que sólo haya 60 jóvenes militantes de 18 a 25 años de edad, cuando este partido ha gobernado casi 30 años la ciudad, con un pequeño lapso de interrupción. “Mérida tiene un millón de habitantes y el PAN solo tiene 60 jóvenes, que no es nada”. Sin embargo, en las reuniones con las 20 personas, ve que 15 participan, pero no son militantes e informan que no han podido afiliarse porque hay demasiada burocracia partidista. Eso demuestra un desinterés de aumentar la membresía y ofrece acompañar a cada interesado para que termine su proceso. Ha detectado un serio problema que es un freno para la afiliación: piden correo electrónico y sabe que a muchos adultos se les dificulta la modernidad tecnológica. Hará un censo para conocer cuántos están a medio proceso para organizar cursos de capacitación para que se agilice el trámite.

En su opinión particular, los gobiernos emanados del PAN hacen un buen trabajo, tanto en el Estado como en el municipio. “El gobernador Mauricio Vila da pasos firmes y certeros para fortalecer a Yucatán y en el área municipal, el alcalde Renán Barrera conduce muy bien el Ayuntamiento”, dice. Sin embargo, cree que no deben lanzar las campanas al vuelo porque hay claros mensajes del ciudadano. En la última elección de 2018 el ciudadano votó contundentemente por Renán Barrera y Mauricio Vila, pero quienes estuvieron en las calles y realizaron las campañas escucharon a la gente decir: Me simpatizan los candidatos del PAN, pero voy con AMLO. Es un mensaje claro que nos está diciendo que si no hacemos bien las cosas bien, si nos volvemos a dividir, si volvemos a aceptar prácticas que no son propias del partido, el ciudadano, ya nos lo demostró, ya votó por un partido distinto al PAN y lo puede volver a hacer.

Recuerda que en los dos distritos federales de Mérida ganaron uno, el IV (con Elías Lixa), y perdieron otro, el III (con Cecilia Patrón). Eso representa la mitad de la ciudad y por ello no pueden cantar victoria antes de tiempo, el PAN tiene que estar bien preparado para las próximas elecciones constitucionales, establecer objetivos firmes, establecer estrategias claras y mantener los buenos gobiernos en Mérida y en el Estado.

¿Qué te parece la intención del alcalde Renán Barrera de reelegirse?

“La verdad es que ahorita estamos en el proceso de elección del comité municipal, llegarán el momento y las fechas donde se abran los procesos electivos, no solo de la alcaldía de Mérida, sino la de los diputados y allí saldrán todos los aspirantes”, responde. “No falta quien levante la mano antes que otro, pero llegado el momento hay que establecer las fechas y esperar los tiempos, para que una vez abierto cada quien levante la mano, sea uno, dos, tres o cinco candidatos que ofrezcan sus propuestas al militante y que el militante decida quién quiere que encabece la planilla”.

El contador público Camargo Gamboa concluye la entrevista diciendo que el PAN es un instrumento de la sociedad y por ello debe de ir en busca de todos, los que creen en este partido y por los que decidieron no participar políticamente por alguna circunstancia.

