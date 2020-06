“Yo voté por Andrés Manuel, ha sido el mejor presidente”: Damián Alcázar

El actor mexicano reiteró su apoyo al presidente y gobierno de Andrés Manuel López Obrador

MÉXICO.— El actor mexicano Damián Alcázar, compartió un video como respuesta a las noticias falsas sobre haberse arrepentido de votar por el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador, esto a través de un video que circula en redes sociales.

El michoacáno de 67 años no tardó en responder: “Este video no es para niños, es para adultos, para esos adultos pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles, que crean las fake news, a todos ellos; a mi no me metan en sus cosas”, señaló durante el clip que circula en Twitter.

Por un momento pensé que era Andrés Bustamante disfrazado de Ponchito, pero no, es Damián Alcázar encabronado porque critican al “mejor” presidente que ha tenido este país. pic.twitter.com/Akt08b09XY — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) June 2, 2020

"Sigo pensando que ha sido el mejor presidente"

Además, el histrión reafirmó su lealtad con el gobierno mexicano: “Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años, ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes”.

Finalmente, culminó: “Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno pues ese es asunto suyo, pero a mi no me metan, no me pongan en sus fake news, por favor”.

“Suban una foto de ustedes y digan ‘Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado’, yo no, yo sigo apoyando a nuestro presidente que lo está haciendo como un verdadero hombre, si señor”, añadió para concluir.

Mensaje del actor Damián Alcázar a los creadores de #noticiasfalsas: sigue apoyando con orgullo a @lopezobrador_ pic.twitter.com/I16gBbhUt8 — Tito (@ZuritaCarpio) June 2, 2020

¿En qué involucraron a Damián?

Una cuenta que suplantaba la identidad del actor en Facebook, compartió una fotografía de él con la descripción: “Me siento tan decepcionado, traicionado, lamento haber dado mi apoyo a un hombre mentiroso y pusilánime; López no valía la pena”.

