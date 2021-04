Médicos privados exigen ser vacunados en Yucatán: "Nos está matando el gobierno"

MÉRIDA.- El representante del personal médico de hospitales públicos y privados, Luis Morales Ríos, que respondieron a la convocatoria del movimiento #YosoyMédico17, señaló que es urgente vacunar contra el Covid-19 a todo el personal del sistema de salud en Yucatán.

Una "política discriminatoria"

- Un médico protesta con un cartel que dice "Vacuna" para exigir la aplicación de la vacuna contra el Covid. Foto: EFE

Lamentó que el Gobierno Federal aplique una política discriminatoria hacia los médicos y enfermeras que no están en la línea directa de atención de pacientes de coronavirus, ya que aseguró que en Yucatán solo 20 por ciento del personal de Salud ya tiene vacuna.

"Nos está matando el gobierno federal; todos los médicos en este país no sobrevivimos con un solo sueldo. Es muy difícil que un profesionista de la salud esté en un solo subsistema de salud, llámese IMSS o ISSSTE, ya que la mayoría tienen un consultorio privado o laboran para un hospital privado", declaró.

#YoSoyMedico17 vacunación para médicos, Odontologos, enfermeras, personal de limpieza y trabajadores sociales de instituciones publicas y privadas! — Erika A. Caballero (@ErikaACaballer1) April 10, 2021

Médicos particulares, excluidos del plan de vacunación

Hay que recordar que no obstante la petición de los médicos de hospitales particulares para ser incluidos en el plan de vacunación debido a la alta letalidad del coronavirus entre el personal de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los médicos privados tienen que esperar para recibir la vacuna.

"Los médicos de clínicas privadas no están incluidos en las lista federal; no nos quieren vacunar; las autoridades federales saben de nuestras enfermedades, que no hemos sido vacunados y tampoco quieren darnos fecha", dijo.

El personal de salud que no ha recibido la vacuna

En Yucatán, afirmó, la mayoría solo laboran en la medicina privada, que bajo el criterio del gobierno federal, habrá que dejarlos a lo último para vacunarlos, a ese paso nunca serán inmunizados, apuntó.

"Las enfermeras no han sido vacunadas, al igual que los camilleros. Todo personal que tenga contacto con los pacientes de esta enfermedad tiene alto riesgo de contaminarse, contagiarse y morir", sentenció.