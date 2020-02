Youtube ayuda a un joven a salvar la vida en un choque

"Ver vídeos en Youtube me salvó la vida", afirmó el joven Jair Manzanero, quien ayer por la mañana volcó con su vehículo en calles de la colonia Chuburná, después de que el automotor fue colisionado por una camioneta guiada por una persona que no respetó la señal de alto.

El conductor de un automóvil Beat, un muchacho de 19 años, explicó que transitaba sobre la calle 12 de Chuburná, y al llegar al cruce de la calle 15 su vehículo fue impactado en el costado derecho por el guiador de una camioneta Kia a cargo de una persona de la tercera edad, que no respetó la señal de alto de disco.

El joven perdió el control del volante, se proyectó a la acera y después de chocar contra la guarnición volcó completamente.

"He visto vídeos de que cuando te volteas no saques las manos ni te muevas, y eso hice, me acordé de los vídeos -dijo el joven, después del accidente.