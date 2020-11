Yucatán, castigado en el presupuesto, opina analista

El nuevo Presupuesto de Egresos de la Federación confirma la injusta reducción en los recursos federalizados que debe recibir la entidad el próximo año.— Falsa austeridad

Como ocurre cada año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que el Congreso aprobó anteayer en la madrugada, hay ganadores y perdedores.

Dependencias e instituciones que tienen que ver con los programas prioritarios de López Obrador —como la Secretaría de Turismo, a la que se concedió un aumento del 667% respecto a lo otorgado el año pasado (aunque el Tren Maya acapara el 93.7% de su presupuesto)— destacan entre los que han sido bien tratados.

En el lado opuesto, entre los relegados en el reparto de los recursos públicos, aparecen varios estados del país, Yucatán entre ellos.

Se sabía, pero el viernes se confirmó que el gobierno de Mauricio Vila contará con menos recursos el año que viene, comenta el economista Álvaro Cano Escalante. “Pese a que el gasto federal aumentará 3%, a varias entidades no solo no les dieron ese incremento en sus aportaciones y participaciones federales —que sería lo esperado si se midiera parejo—, sino que se las redujeron”.

Las aportaciones aumentaron ligeramente, pero disminuyeron las participaciones, explica el catedrático de la Facultad de Economía de la Uady. En términos netos, al hacer la suma de esos dos rubros —que son los principales, pero no los únicos— la entidad está entre las que están pagando, no se sabe por qué, los platos rotos de la crisis.

A Yucatán, según la información disponible, se le está “castigando” con una merma en la asignación del gasto federalizado identificable. En el proyecto del PEF 2021 aparece un monto por 32,471 millones de pesos y aunque no se conocen aún los detalles de lo aprobado, no es de esperarse que la cifra haya aumentado. La reducción sería del 1 al 2%.

El gasto federalizado, explica, se refiere a los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios por diferentes conceptos. “No parece muy preocupante hablar de un recorte del 1 ó 2% en términos nominales, pero si se ve en términos reales y se incluye el factor inflación, el porcentaje se eleva a un 4%”.

El gobierno del Estado dejará de contar con 1,848 millones de pesos, en términos reales, respecto al ejercicio fiscal de 2020, “lo que es una pérdida significativa”.

Además, si se considera que hay otras actividades y otros estados —como por ejemplo Hidalgo— a los que se otorgó un incremento importante, se hace más difícil explicar el trato injusto a Yucatán y sus municipios.

Definitivamente, la entidad resentirá esa reducción de dinero que al parecer se va a concretar, aunque todavía no están las cifras finales. Cuando se den a conocer todos los detalles del PEF 2021, sabremos de qué tamaño es el golpe, dice Cano Escalante.

El impacto dependerá de los ajustes en el ámbito local, tanto del lado del legislativo como en la ejecución final del presupuesto a cargo del gobierno, señala. “No puedo decir ahora cuáles rubros serán los más afectados, pero sí que los recortes afectarán la calidad de vida de los yucatecos”.

La falta de recursos podría cancelar obras de infraestructura que se traducen en generación de empleos y desarrollo económico, así como de proyectos para seguridad, campo, educación, salud, entre otros.

“Por ahora no podría hablar de la magnitud del golpe… falta ver cómo prioriza su gasto el gobierno estatal, pero el hecho es que en 2021 habrá menos dinero para hacerle frente a las necesidades de los yucatecos”.

Espejismos

A juicio del maestro universitario, el PEF 2021 es demasiado optimista. Junto con la Ley de Ingresos, están previendo abundancia de recursos para el próximo año.

Los legisladores aprobaron un PEF de 6.3 billones de pesos, que es un 3% más que lo presupuestado para este año. Eso significa que el gobierno está esperando que haya un gasto nominal mayor, en términos corrientes.

Nominalmente —comparando montos aprobados— es mayor, porque desde el punto de vista de pesos constantes, sería negativo. Se estima una inflación anual del 4%, por lo que en términos reales sería un presupuesto 1% menor que el autorizado el año pasado.

“Lo primero que hay que observar es que los legisladores esperan que haya mayor gasto del gobierno, pero también que haya un déficit de 720,000 millones de pesos, que es 31% mayor que lo proyectado para 2020”.

Autorizan más gasto, pero consideran que la captación será menor. O sea, en 2021 se gastará más de lo que se ingrese, lo que dará lugar a un déficit mucho mayor que el esperado en 2020, que es de 550,000 millones de pesos.

“Para tener una idea más clara: comparado con el total de gastos, el déficit representará 11.4% del PEF. Y respecto al PIB total, el 2.9%, mayor también que el estimado para este año (2.1%)”.

A grandes rasgos, esta es la comparación de lo aprobado en 2020 y 2021, con la salvedad de que no necesariamente lo que se autoriza es lo que se ejerce finalmente, dice. “Es probable no solamente que se gaste más, sino que se capten menos ingresos”.

La deuda

El Mtro. Cano Escalante habla también de “un tema tiene que ver con el PEF y que es políticamente muy sensible”: la deuda pública.

El PEF 2021 proyecta que la deuda de todo el sector público (el gobierno federal y la administración pública paraestatal) llegue al 53.7% del PIB, indica. “Estamos ante un incremento alarmante del endeudamiento del sector público”.

Para poner las cosas en contexto, el economista recuerda que para finales de este año se había estimado que la deuda sería del 45.6% del PIB, pero tan solo en el primer semestre alcanzó el 54.7%. “Con este antecedente, podríamos pensar en una deuda pública cercana al 60% del PIB en 2021”.

Tanto los analistas como las calificadoras internacionales lo están advirtiendo desde hace mucho: la deuda está ahorcando las finanzas públicas de México, porque los ingresos no han crecido para sostener el incremento del gasto del gobierno, señala.

“Y aquí entramos a los terrenos de la política, porque la deuda se le está saliendo de las manos al gobierno. Sobre todo porque López Obrador prometió que nunca aumentaría, ni en términos nominales ni en relación con el PIB”, recuerda.

Todavía no es uno de los temas principales de la discusión económica, pero la puede ser un problema cada vez más grave y una amenaza para la salud de las finanzas públicas. Incluso podría afectar la calificación crediticia del país, considera Cano.

“Si las calificadoras internacionales —con las que el presidente tiene bronca comprada— decidieran empeorar el grado de los bonos mexicanos, México tendría que pagar más intereses, lo que ejercería mayor presión sobre las finanzas públicas”.

La mentira

Por último, el economista indica que aunque el gasto está creciendo, López Obrador mantiene un falso discurso de austeridad. “Como he señalado muchas veces desde el inicio de la actual administración federal, para AMLO austeridad no significa reducir gastos, sino quitarles recursos a ciertos rubros y sectores para destinarlos a sus prioridades”.

No se trata de gastar menos y mejor, sino de sacrificar a unos para darles a manos llenas a otros”. No se cómo pueda llamarse eso, pero austeridad, no. Definitivamente.— Megamedia