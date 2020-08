Yucatán, con 137 casos mas

La SSY reporta 28 fallecimientos por coronavirus

Este lunes la Secretaría de Salud de Yucatán reportó 137 nuevos contagios de coronavirus en el estado.

También indicó que hubo 28 fallecimientos, con lo cual suman 1,251 muertes a causa del Covid-19.

Sobre los nuevos casos, 99 se dieron en Mérida, 6 en Umán, 5 en Valladolid, 4 en Kanasín y Seyé, 3 en Ticul y Tizimín, y de a uno en Chapab, Chumayel, Espita, Hocabá, Hunucmá, Peto, Progreso, Sacalum, Teabo, Tecoh, Tekax, Temax y Tetiz.

En total, ya son 10,575 casos positivos, 117 de los cuales son de otro país u estado.

Particularmente en Mérida se han diagnosticado 5,776 contagiados (casos acumulados al 2 de agosto). De ellos, 1,378 en la zona norte, 1,577 en el oriente, 594 en la zona centro, 960 en el sur y 1,267 en el poniente.

A continuación se enlistan los datos de los fallecidos por esta enfermedad: hombre de 44 años de Chemax, sin comorbilidades (SC); hombre de 60 años, de Valladolid, tenía asma y obesidad; hombre de 51 años, de Chichimilá y SC.

A la par, una mujer de 50 años, de Mérida, con diabetes; mujer de 63 años, de Cacalchén, SC; hombre de 46 años, de Mérida, SC; hombre de 63 años, de Mérida, con diabetes.

De igual manera, hombre de 56 años, de Mérida, SC; mujer de 64 años de Texax, SC; hombre de 90 años, de Mérida, con hipertensión arterial sistémica (HAS) y enfermedad cardiovascular; hombre de 75 años, de Mérida, con cáncer.

También una mujer de 66 años de Kanasín, SC; hombre de 85 años, de Mérida, SC; hombre de 72 años, de Tizimín, SC; hombre de 63 años de Timucuy, con obesidad; y una mujer de 65 años, de Mérida, con HAS y asma.

Le siguen un hombre de 70 años, de Acanceh, con HAS, diabetes y obesidad; hombre de 50 años, de Tetiz, con HAS, diabetes mellitus y obesidad; y un hombre de 49 años, de Izamal, SC.

Además, una mujer de 78 años, de Mérida, con enfermedad psiquiátrica; otra de 76 años, de Mérida, con HAS y obesidad; mujer de 74 años, de Mérida, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, HAS y obesidad; y mujer de 60 años, de Campeche, con diabetes, HAS y cirrosis.

Por último, un hombre de 62 años, de Mérida, con HAS; hombre de 61 años, de Mérida, con HAS y diabetes; mujer de 62 años, de Mérida, con diabetes, HAS y obesidad; hombre de 33 años de Muna, con obesidad; y un hombre de 62 años, de Mérida, con tabaquismo.

El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 98 años.

Pacientes Coronavirus

Según la SSY, 8,151 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.

Estables

En total, 587 pacientes están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Internados

De los casos confirmados, 586 están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico.