Yucatán, con gasolina

Canaco: No hay registros de un posible desabasto

El desabasto de combustible en otros estados del país no afectarían en lo más mínimo a Yucatán: primero, porque el abasto llega por mar, sin problema alguno, y segundo, porque no hay las circunstancias y afectaciones que sí se registran en las otras entidades, dijo ayer Michel Salum, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida.

“En Yucatán no hay ningún problema de desabasto del combustible, hasta el momento esto ocurre solo en diversos estados del centro del país y es por todo lo que se está retomando, pero no nos afecta, al menos no por ahora”, afirmó.

Ayer informamos en la sección Nacional que existe un serio problema de desabasto de combustible en diversas regiones de México porque las entregas se han demorado. Tal es el caso de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Querétaro.

Entrevistado al respecto, el líder de los comerciantes en esta ciudad informó que ayer mismo habló con los empresarios locales del sector, quienes le reportaron que no hay afectación o consecuencia alguna en Yucatán debido a esa situación en otras entidades.

“No hay indicio alguno que pueda dar señales o motivos para preocuparse aquí en Yucatán por lo que está ocurriendo en el abasto de combustible en otras partes del país, aquí todo sigue igual, no hay desabasto y tampoco en Campeche”, insistió.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA