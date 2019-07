Yucatán crece en formación de empleos, pero los jóvenes siguen sin encontrar trabajo

Cientos de jóvenes profesionistas que buscan un empleo, viven una realidad diferente al panorama que proyecta el Servicio Nacional del Empleo y el gobierno del Estado.

Los desempleados colocan hasta 10 solicitudes, pero generalmente no los contratan por falta de experiencia laboral, por las pretensiones salariales o porque no reúne el perfil que requiere la empresa.

Lo que se vio en la Feria de Empleo para Jóvenes, que se realizó hoy en el

Centro de Convenciones Siglo XXI, es que hay una buena oferta de empleos en Mérida y eso da esperanza a los buscadores que en este año recibirán una oportunidad de trabajo.

Yucatán, en crecimiento

Al inaugurar la Feria, el gobernador Mauricio Vila Dosal informó que Yucatán está en una burbuja en materia de creación de empleos, pues mientras en el país decrece un menos 39%, en Yucatán aumentó un 32%.

Aspectos de la inauguración de la Feria del Empleo 2019 en el Siglo XXI, encabezado por el gobernador de Yucatán Mauricio Via Dosal. Foto de Carlos De La Cruz

En la Feria, el jefe del Ejecutivo señaló que las empresas ofertaron 1,353

empleos, no sólo del tipo operativo, sino a nivel de mandos medios y

gerenciales con sueldos $24,000 al mes.

Incluso, destacó que la Oficina de Quebec (Canadá) ofrece 250 plazas laborales con sueldos de $40,000 al mes, pero en el módulo de este país se informó que el solicitante debería hablar y escribir inglés y francés para tener una oportunidad.

El gerente de Industrias Millet, Jorge Ortega Bonilla, dijo que en los

últimos 50 años esta empresa yucateca pasó de ser un “Chan Millet” a un

“Nohoch Millet”, porque tiene presencia en toda la República y acaba de

construir la planta más moderna de América Latina en el municipio de Conkal.

En esta planta ofrecen ahora 250 empleos directos y cuando concluya sus tres etapas dará 1,000. Requieren ingenieros, mano de obra calificada y personal para jefes de mandos medios.

En busca de un primer trabajo

La joven ingeniera en mantenimiento industrial, Claudia Amairani Gálvez Yam, egresada de la Universidad Tecnológica Metropolitana, acudió a la Feria en busca de su primera oportunidad de trabajo desde que egresó en mayo pasado.

Aspectos de la Feria del Empleo en Yucatán. Fotos de Carlos de la Cruz Montes de Oca ❮ ❯

Ya solicitó trabajo en Bepensa y Kekén y no la llaman. Hoy regresó a Bepensa y volvió a llenar su solicitud y las reclutadoras le recomendaron que también entrara a la bolsa de trabajo de la empresa yucateca.

“Donde voy me dicen que están buscando gente con experiencia. Seguiré llenando solicitudes porque quiero ejercer lo que estudié en estos cuatro años de carrera. Es difícil buscar trabajo para los recién egresados

porque no tenemos experiencia. Te consideran que no eres capaz para ocupar el puesto, no te dan oportunidad muchas veces porque eres joven y las empresas requieren gente con mucha experiencia”. Claudia Gálvez



“Yo quiero trabajar en mi carrera, no quiero desperdiciar el tiempo de

estudios y me gustaría desarrollarme en lo que estudié. Aquí en Bepensa me dijeron que yo me inscriba en las páginas de su bolsa de trabajo de internet para buscar empleo y la vacante que tenga mi perfil; a ver si me dan la oportunidad de entrar a Bepensa”.

Agotará todas las medidas

Informó que la UTM tiene una vinculación con el sector privado y muchos de sus compañeros lograron un empleo en empresas importantes, pero no a todos les dan una oportunidad laboral.

Descarta que por su condición de mujer no le den la oportunidad que

necesita. No cree que ese sea el problema para conseguir empleo “para nada, no me siento excluida por cuestiones de género ”, señala.

La ingeniera afirma que no se va a quedar con una o dos opciones, seguirá insistiendo para obtener experiencia y más adelante se postulará para conseguir algo más importante.

Un primer acercamiento

Definitivamente cree que la feria ayuda a tener el contacto con las empresas, pero falta que abran oportunidades para los recién egresados para que adquieran esa experiencia que demanda las empresas.

Si en dado caso no recibe la oportunidad pronto, piensa recurrir a la beca

“Jóvenes Construyendo el Futuro” del gobierno federal o emigrará a otra

entidad donde pueda trabajar.

“La verdad no he intentado inscribirme a la beca, pensé que iba a tener

empleo en corto tiempo, pero ya pasó tiempo y no he tenido ninguna

oportunidad. Tengo mucha esperanza que de esta feria saldrá algo

bueno”.

La gran cantidad de jóvenes que buscan empleo reconocen que hay demasiada competencia por las plazas laborales, pues muchos egresan en las mismas carreras, algunos están mejor preparados, tienen maestría o tienen experiencia.

Sin embargo, lo difícil de lograr un trabajo no la ha desilusionado de su profesión. Incluso, sabe que hay que escalar y no se desespera porque tiene confianza que tendrá su oportunidad.

Las ocho solicitudes que ya entregó a distintas empresas donde quiere un

trabajo, seguirá aumentando porque no se cansará de ir a las empresas por una oportunidad en su ciudad natal.

Crecimiento empresarial

El secretario de Fomento Económico y del Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, destacó que esta oferta de trabajo es por el crecimiento de las empresas, por las inversiones, la apuesta del sector privado y el trabajo de las universidades que generan la mano de obra calificada.

“Yucatán es líder en empleo, las cifras no mienten, el sector privado

invierte y el gobierno trabaja para traer inversiones y crear las

condiciones para la llegada de más empresas”, señaló.