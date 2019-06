Yucatán da mala imagen nacional

El torneo de lazo debe tener dura sanción, dicen

“Los torneos de lazo le están dando una muy mala imagen a Yucatán ante el mundo” lamentó Rosario Sosa Parra, presidenta de la Asociación por los Derechos de los Animales en Yucatán, A. C.

“Pero más allá del impacto mediático que se le da al estado a nivel internacional”, continuó la activista, “sin duda es un hecho que somos un pueblo cruel e insensible hacia los animales, persistimos en torturarlos y celebrar su dolor y agonía”.

“No puedo entender cómo si existe una ley que defiende a los animales del maltrato y la crueldad es que la autoridad no procede en consecuencia”, cuestionó.

A decir de la presidenta de la ADAY, es muy claro que existen intereses económicos muy fuertes que van más allá de la tradición, los usos y las costumbres de los pueblos. También asegura que es evidente que el gobierno del Estado no quiere interferir con asuntos que corresponden a los ayuntamientos, lo cual es incorrecto porque la ley no hace distingos de ningún nivel de gobierno. Simplemente se acata o no.

“El gobierno del Estado debe actuar en consecuencia, observar las leyes y disponer las medidas pertinentes, no permitir la realización de los torneos, procurar la presencia de dependencias federales como las Semarnat para imponer la ley, apoyarse con la fuerza pública e incluso con la Sedena o la Marina para detener estas acciones sin duda reprobables”, apuntó Rosario Sosa.

“El gobierno estatal debe sancionar a los municipios que incurran en el desacato a la ley, recortar presupuestos o apoyos de programas cuando no se apeguen a la legislación en materia de protección de los animales” finalizó la titular de la ADAY.— Emanuel Rincón B.

Nada de tradición

Para Rosario Sosa Parra, grandes intereses económicos y la nula decisión de las autoridades por aplicar la ley en materia de derecho a la vida y dignidad animal son las causas por las cuales persisten los torneos de lazo en los municipios del interior del estado, donde la actividad pretende revestirse de un velo de tradición y de usos y costumbres fuertemente arraigadas.