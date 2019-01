Yucatán, en el camino de la energía alterna

El reto es lograr el equilibrio, diceun especialista

“Yucatán está en el camino correcto, diversificando y tratando de encontrar un portafolio más equilibrado de las distintas fuentes de energía”, aseguró Adrien Caudron, director general del Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía (ITPE), durante su conferencia “Los retos energéticos de Yucatán”, sustentada en la jornada final de la Expo Foro de Energía Yucatán 2019.

Aunado a esto, el conferenciante manifestó que las centrales que queman gas tratan ya de ser más eficientes, y lo que se busca con todo esto es que los precios también se equilibren.

El académico explicó que el 83% de la luz en casas y negocios de Yucatán viene de la combustión de la molécula de gas, la cual se tiene que quemar al igual que sus derivados, como el combustóleo y diésel, lo cual tiene un alto costo y eso aumenta las tarifas e impacta a todos los que viven en la Península.

Además, habló de soluciones y retos, y de contar con un portafolio de inversiones y no tener todo en una misma canasta, pues la idea no es solo que no se queme molécula de gas para generar energía, sino que también se usen otros tipos de fuentes, como las energías limpias, renovables y sustentables.— Luis Alpuche E.

Energéticos/ Desafío

Alto costo

Otras fuentes

